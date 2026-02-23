Oficial! Bahia anuncia transferência de volante para clube da China

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia oficializou, na tarde desta segunda-feira, 23, a transferência em definitivo do volante Rezende ao Qingdao West Coast, da China. No Tricolor desde 2022, o volante de 31 anos era um dois jogadores mais longevos do atual elenco, atrás apenas do zagueiro Gabriel Xavier.

O Qingdao West Coast disputa a Super Liga Chinesa, que é equivalente à primeira divisão do país. O clube também conta com o atacante brasileiro Davidson em seu elenco, que já defendeu diversos clubes baianos como o Galícia, Jacobina e o Fluminense de Feira.

Rezende em campo pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahiua

Transferência chinesa

O Bahia já negociou com clubes chineses antes de Rezende. Nesta temporada, o clube negociou o atacante Rafael Ratão em definitivo com o Shanghai Shenhua, assim como emprestou o meia Léo Cittadini ao Shanghai Port, em 2024.

Confira o comunicado completo do Bahia:

"Esquadrão comunica transferência em definitivo do volante Rezende ao Qingdao West Coast, da China.

Rezende chegou ao Bahia em 2022 e foi titular do Bahia na campanha do acesso para Série A. Durante os quatro anos no clube, o atleta vestiu a camisa do Esquadrão 161 vezes, tendo marcado nove gols e dado quatro assistências.

Neste período pelo Bahia, Rezende foi campeão baiano de 2023 e 2025 e da Copa do Nordeste, também em 2025.

O Bahia deseja muita sorte ao jogador nessa nova etapa da carreira".