CBF amplia prazo para contratações e clubes podem se reforçar após os estaduais
As transferências devem seguir regras de disputa de estaduais e rescisão de contratos
Por Marina Branco
A janela de transferências no Campeonato Brasileiro termina dia 3 de março - mas as datas para as próximas trocas já estão definidas. A Confederação Brasileira de Futebol ampliou a janela para clubes brasileiros, possibilitando mais alterações nos elencos para a temporada.
A nova janela complementar será válida entre os dias 4 e 27 de março de 2026. A decisão leva em conta o encerramento dos campeonatos estaduais e o início das competições nacionais e regionais, permitindo ajustes finais antes que os torneios nacionais entrem em ritmo acelerado.
Regras
A ampliação, porém, não é irrestrita. Apenas poderão ser registrados atletas que tenham disputado campeonatos estaduais nesta temporada ou rescindido contrato dentro da primeira janela, encerrada em 3 de março.
A medida busca equilibrar o calendário e oferecer maior flexibilidade aos clubes, especialmente após o término dos estaduais, quando muitos jogadores ficam livres no mercado.
Calendário das janelas em 2026
- Primeira janela: 5 de janeiro a 3 de março de 2026
- Janela complementar (doméstica): 4 a 27 de março de 2026
- Segunda janela nacional: 20 de julho a 11 de setembro de 2026
