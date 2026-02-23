Menu
CABE NO SEU TIME?

CBF amplia prazo para contratações e clubes podem se reforçar após os estaduais

As transferências devem seguir regras de disputa de estaduais e rescisão de contratos

Marina Branco

Por Marina Branco

23/02/2026 - 15:48 h | Atualizada em 23/02/2026 - 17:00

CBF
CBF -

A janela de transferências no Campeonato Brasileiro termina dia 3 de março - mas as datas para as próximas trocas já estão definidas. A Confederação Brasileira de Futebol ampliou a janela para clubes brasileiros, possibilitando mais alterações nos elencos para a temporada.

A nova janela complementar será válida entre os dias 4 e 27 de março de 2026. A decisão leva em conta o encerramento dos campeonatos estaduais e o início das competições nacionais e regionais, permitindo ajustes finais antes que os torneios nacionais entrem em ritmo acelerado.

Regras

A ampliação, porém, não é irrestrita. Apenas poderão ser registrados atletas que tenham disputado campeonatos estaduais nesta temporada ou rescindido contrato dentro da primeira janela, encerrada em 3 de março.

A medida busca equilibrar o calendário e oferecer maior flexibilidade aos clubes, especialmente após o término dos estaduais, quando muitos jogadores ficam livres no mercado.

Calendário das janelas em 2026

  • Primeira janela: 5 de janeiro a 3 de março de 2026
  • Janela complementar (doméstica): 4 a 27 de março de 2026
  • Segunda janela nacional: 20 de julho a 11 de setembro de 2026

