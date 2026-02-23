Como é o apartamento de Neymar mais alto que o 40º andar

Prédio do apartamento de Neymar - Foto: Divulgação

Neymar está fixado em São Paulo pelos treinos e jogos do Santos - mas continua presente em outras regiões do país. Atualmente, uma de suas casas está no Sul, em Itapema, Santa Catarina, no edifício do qual a NR Sports, empresa de sua família, é sócia.

O Edify One está na cidade líder em Valor Geral de Vendas no país, movimentando R$ 4,14 bilhões em imóveis novos só no ano passado. A unidade de Neymar no prédio, por sua vez, tem 425 m² e cinco suítes e é localizada nos pavimentos superiores da torre, que terá mais de 40 andares.

O apartamento possui vista panorâmica permanente para o mar, esquadrias do piso ao teto eliminando barreiras visuais na fachada e ampliando a integração entre os ambientes internos e a paisagem externa.

Assim, a luz natural entra na casa e a linha do horizonte é completamente visível, além de preservar a privacidade dos moradores, já que está muito acima dos níveis dos apartamentos de outros prédios.

Equipamentos de treino e lazer

Na casa, uma academia panorâmica foi equipada com aparelhos dimensionados para protocolos de treinamento profissional, com validação de equipe especializada em arquitetura esportiva.

O empreendimento também inclui sala de jogos, espaços de convivência e áreas projetadas para períodos de descanso entre temporadas.