Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUE MOMENTO!

"Coloca o Neymar": Léo Santana faz pedido a Ancelotti no Carnaval

Em cima do trio, Léo Santana cobra convocação do atacante pela Seleção Brasileira

Lucas Vilas Boas e Jair Mendonça Jr

Por Lucas Vilas Boas e Jair Mendonça Jr

13/02/2026 - 21:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Léo Santana
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Léo Santana -

Léo Santana aproveitou a folia do Carnaval de Salvador para fazer um pedido especial de fã ao técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Durante a passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta sexta-feira, 13, o cantor pediu que o treinador convocasse Neymar para a Copa do Mundo, que ocorre este ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti! Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus! É só um pedido de fã, não podia perder essa", brincou Léo Santana em cima do trio elétrico. Em resposta, Ancelotti agradeceu o conselho e elogiou o cantor.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"É um prazer te conhecer, você canta muito bem. Obrigada Salvador! Está liberado acreditar", respondeu o comandante multicampeão. Carlo conquistou dois títulos europeus como jogador do Milan e mais cinco como técnico, também na Itália e no Real Madrid, da Espanha.

Leia Também:

Detran detalha operações no Carnaval em transmissão do A TARDE
Scheila fala sobre despedida de Carla Perez do Carnaval: “Sempre foi uma inspiração”
MicroTrio de Ivan Huol comemora 30 anos e participa do Carnaval

Antes de Léo Santana, Bell Marques também chegou a interagir com o treinador. Durante a passagem, o baiano pregou a confiança no treinador e sugeriu que os jogadores da seleção tomassem um banho de água benta.

"Ancelotti, um abraço, boa sorte para essa seleção que está chegando aí. Depende de você! Se precisar jogar água benta, pode deixar comigo!", disse.

O treinador tem contrato até o final deste ano com a Seleção Brasileira, mas a renovação até a próxima Copa do Mundo, que será sediada na Espanha, Marrocos e Portugal em 2030, já é uma prioridade para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlo Ancelotti Carnaval 2026 Leo Santana seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Léo Santana
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Léo Santana
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Léo Santana
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Léo Santana
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x