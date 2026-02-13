QUE MOMENTO!
"Coloca o Neymar": Léo Santana faz pedido a Ancelotti no Carnaval
Em cima do trio, Léo Santana cobra convocação do atacante pela Seleção Brasileira
Por Lucas Vilas Boas e Jair Mendonça Jr
Léo Santana aproveitou a folia do Carnaval de Salvador para fazer um pedido especial de fã ao técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Durante a passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta sexta-feira, 13, o cantor pediu que o treinador convocasse Neymar para a Copa do Mundo, que ocorre este ano nos Estados Unidos, México e Canadá.
"Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti! Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus! É só um pedido de fã, não podia perder essa", brincou Léo Santana em cima do trio elétrico. Em resposta, Ancelotti agradeceu o conselho e elogiou o cantor.
"É um prazer te conhecer, você canta muito bem. Obrigada Salvador! Está liberado acreditar", respondeu o comandante multicampeão. Carlo conquistou dois títulos europeus como jogador do Milan e mais cinco como técnico, também na Itália e no Real Madrid, da Espanha.
Antes de Léo Santana, Bell Marques também chegou a interagir com o treinador. Durante a passagem, o baiano pregou a confiança no treinador e sugeriu que os jogadores da seleção tomassem um banho de água benta.
"Ancelotti, um abraço, boa sorte para essa seleção que está chegando aí. Depende de você! Se precisar jogar água benta, pode deixar comigo!", disse.
O treinador tem contrato até o final deste ano com a Seleção Brasileira, mas a renovação até a próxima Copa do Mundo, que será sediada na Espanha, Marrocos e Portugal em 2030, já é uma prioridade para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
