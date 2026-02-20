Neymar abre o jogo e admite que pode se aposentar em 2026

Neymar cogita aposentadoria no Santos em 2026 - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Neymar afirmou que considera a possibilidade de se aposentar ao fim desta temporada. O craque revelou que não descarta “pendurar as chuteiras” após o encerramento de seu vínculo com o Santos, válido até dezembro de 2026. A declaração foi dada em entrevista à Cazé TV.

Segundo o camisa 10, a decisão dependerá do que ele sentir ser a melhor escolha no momento: “Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem [...] Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco”.

Pode ser que chegue em dezembro e eu queira me aposentar Neymar - craque do Santos

O jogador ressaltou que ainda não tem definições sobre o futuro, mas destacou que 2026 será um ano desafiador em sua carreira. “Estou vivendo ano a ano. Este é um ano muito importante para o Santos, mas também para a seleção, porque é ano de Copa do Mundo. Para mim, também é um grande desafio”, afirmou.

O camisa 10 do Peixe estreou na temporada apenas no último domingo. 15, na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube. Ele saiu do banco de reservas e atuou durante os 45 minutos finais da partida, disputada na Vila Belmiro. Durante a entrevista, o astro também comentou seu retorno aos gramados.

“Queria voltar a jogar esta temporada totalmente a 100%. Por isso aguentei alguns jogos, esperei um pouco mais. Sei que muita gente fala muita coisa, não sabe do dia a dia, mas temos de aguentar. Consegui voltar muito bem. Estou feliz e tranquilo por ter voltado melhor do que estava antes. Preciso ganhar ritmo de jogo e treinar mais”, completou Neymar.