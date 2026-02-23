Neymar corre contra o tempo: como a eliminação do Santos afeta retorno à Seleção

Santos fora do Paulista encurta caminho de Neymar à Copa - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

A eliminação do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista encurtou o tempo de avaliação de Neymar na corrida por uma vaga na Seleção Brasileira.

Sem a possibilidade de disputar a semifinal e eventuais finais do estadual, o camisa 10 perdeu a “gordura” de jogos que poderia utilizar para convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo na convocação marcada para 16 de março.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A derrota para o Novorizontino eliminou o Peixe do torneio e reduziu o calendário imediato do atacante. Até a data da convocação, o Santos terá apenas três compromissos: enfrenta o Vasco em casa, visita o Mirassol e encara o Corinthians na Vila Belmiro, todos pelo Campeonato Brasileiro.

O clube também disputará a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, mas apenas após a primeira lista do treinador italiano. A fase de grupos da Sul-Americana começa em 19 de março, enquanto a quinta fase da Copa do Brasil está prevista para o fim de abril.

A situação física do jogador segue sendo determinante. Ancelotti já afirmou que só pretende convocá-lo quando ele recuperar o auge físico. No duelo contra o Novorizontino, Neymar permaneceu em campo durante toda a partida, mas apresentou queda de intensidade em diferentes momentos, especialmente na recomposição defensiva.

O histórico recente também pesa contra o retorno imediato. Em 2025, o atacante enfrentou uma sequência de problemas físicos e musculares e participou de apenas 28 das 54 partidas do Santos na temporada. No fim do ano, passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo, após atuar lesionado nos últimos jogos do clube.

A intervenção ocorreu apenas em dezembro, embora a necessidade do procedimento tivesse sido detectada no fim de novembro, o que atrasou seu processo de recuperação ao longo de 2026 e resultou na ausência em dez partidas.

Com o calendário reduzido e ainda em busca de ritmo ideal, Neymar chega a março com poucas oportunidades para demonstrar evolução antes da definição da lista. Restam duas convocações decisivas no caminho para a Copa do Mundo: a primeira em março e a definitiva em maio.

A agenda prevista da Seleção até o Mundial inclui convocação para amistosos em 16 de março, apresentação em Orlando no dia 23, amistosos contra a França em Boston, 26/3, e contra a Croácia em Orlando, 31/3. A lista final para a Copa será divulgada em 19 de maio, com estreia do Brasil no torneio programada para 13 de junho, diante do Marrocos.