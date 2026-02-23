LIBERTADORES
Bahia pode ter surpresa no ataque para a decisão contra o O’Higgins
Confronto decisivo pela Copa Libertadores da América será na Arena Fonte Nova.
Por Téo Mazzoni
O Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova, contra o O’Higgins, precisando reverter a derrota sofrida no jogo de ida para avançar à terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América. Como necessita vencer por pelo menos dois gols de diferença, o técnico Rogério Ceni indicou possíveis mudanças no ataque.
No último sábado, 21, após o triunfo histórico sobre o Atlético de Alagoinhas, o comandante tricolor revelou que, para a decisão pela Libertadores, pode optar pela utilização de dois centroavantes no setor ofensivo. A declaração foi dada enquanto comentava a escolha de escalar Everaldo e Dell juntos na partida.
Segundo o treinador, o Bahia precisa estar preparado para atuar com dois “camisas 9” em determinadas situações de jogo. Habitualmente, Ceni utiliza um centroavante e dois pontas, mas afirmou que, em alguns momentos, dois homens de área serão necessários e não descartou a mudança de esquema para o duelo contra o O’Higgins.
Talvez, já no próximo jogo (contra o O’Higgins), a gente precise de dois jogadores na frente
“Hoje não tivemos Kauê, que foi para a Seleção. Preferimos jogar com laterais apoiando e dois jogadores por ali. O Dell tem mais mobilidade para sair da área, e o Everaldo é um jogador mais de área. Em determinados momentos, talvez já no próximo jogo, a gente precise de dois jogadores na frente. Então, temos que estar preparados para jogar como jogamos hoje”, pontuou o treinador.
Caso Ceni opte pela escalação com dois centroavantes na decisão pela Libertadores, uma provável formação do Bahia pode ter Willian José como referência na área e Everaldo com maior mobilidade pelos lados, além de um ponta mais incisivo — Ademir, Kike Olivera, Pulga ou Sanabria.
