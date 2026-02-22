Time de Bellintani e Gilberto derruba gigante da Série A e pode ser campeão estadual

Siga o A TARDE no Google

Londrina venceu o Athletico Paranaense - Foto: Reginaldo Júnior / Londrina

O Londrina, time que tem o ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, como dono, venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 neste domingo, 22, na Arena da Baixada e acabou garantindo lugar na final do Campeonato Paranaense.

A final será disputada contra a equipe do Operário com jogo de ida marcado para 27 de fevereiro e a volta derradeira no dia 7 de março.

O Londrina já foi campeão paranaense cinco vezes, a última em 2021. Os outros títulos foram em 1962, 1981, 1992 e 2014. Já sob gestão de Bellintani, a equipe chegou na semifinal do ano passado e agora é finalista.

O jogo

O único gol da partida foi marcado por Bruno Santos, aos cinco minutos iniciais. O Atheltico Paranaense ainda perdeu um pênalti, desperdiçado por João Cruz no segundo tempo.

É 𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑖𝑝𝑖𝑟𝑎 fazendo festa na capital! 🦈🎉



Na Arena da Baixada, quem fez a diferença mais uma vez foi ele: o torcedor do LEC!



Vocês atravessam cidades, enfrentam dificuldades e nunca deixam o Tubarão sozinho. Essa campanha também é de vocês. pic.twitter.com/7Jc9AXKBq6 — Londrina E C (@LondrinaEC) February 22, 2026

Temporada do Londrina

O Londrina está invicto na temporada, com 5 vitórias e 5 empates em 10 partidas.

O time comandando pelo técnico Allan Aal vai em busca do sexto título estadual da sua história.

Neste ano, o Londrina vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro após 3 anos em divisões inferiores.

Com ex-jogadores do Bahia

Além de ter Guilherme Bellintani, empresário baiano e ex-presidente do Bahia, no controle, o Londrina também conta com um elenco repleto de jogadores conhecidos da torcida do Tricolor de Aço.

Guilherme Bellintani | Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Ídolo recente do Bahia, o centroavante Gilberto chegou ao Londrina neste ano e atuou em três partidas, todas saindo do banco de reservas.

O atacante Vitor Jacaré é outro de passagem importante pelo Bahia que está no Londrina. O ponta também é recém-contratado e entrou como reserva em duas partidas.

O Londrina também fez negócios com o Bahia para contratação dos jovens André Dhominique (lateral-direito) e Vitinho (atacante). Os jogadores foram cedidos ao Tubarão gratuitamente, com o Tricolor mantendo alta porcentagem dos seus direitos econômicos. Eles ainda não estrearam.

Próximos compromissos das equipes

O próximo compromisso do Londrina é contra o Penedense, de Alagoas, pela segunda Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 25, às 19h.

Já Atlhetico Paranaense enfrenta o RB Bragantino, em Bragança Paulista, também na quarta-feira, 25.