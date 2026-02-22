Menu
ESPORTES
PARANAENSE 2026

Time de Bellintani e Gilberto derruba gigante da Série A e pode ser campeão estadual

Londrina garantiu sua classificação para final do Campeonato Paranaense

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/02/2026 - 22:28 h

Londrina venceu o Athletico Paranaense
Londrina venceu o Athletico Paranaense -

O Londrina, time que tem o ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, como dono, venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 neste domingo, 22, na Arena da Baixada e acabou garantindo lugar na final do Campeonato Paranaense.

A final será disputada contra a equipe do Operário com jogo de ida marcado para 27 de fevereiro e a volta derradeira no dia 7 de março.

O Londrina já foi campeão paranaense cinco vezes, a última em 2021. Os outros títulos foram em 1962, 1981, 1992 e 2014. Já sob gestão de Bellintani, a equipe chegou na semifinal do ano passado e agora é finalista.

O jogo

O único gol da partida foi marcado por Bruno Santos, aos cinco minutos iniciais. O Atheltico Paranaense ainda perdeu um pênalti, desperdiçado por João Cruz no segundo tempo.

Com o resultado da partida, O Londrina irá decidir a final do Campeonato Paranaense contra o Operário.

Temporada do Londrina

  • O Londrina está invicto na temporada, com 5 vitórias e 5 empates em 10 partidas.
  • O time comandando pelo técnico Allan Aal vai em busca do sexto título estadual da sua história.
  • Neste ano, o Londrina vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro após 3 anos em divisões inferiores.

Com ex-jogadores do Bahia

Além de ter Guilherme Bellintani, empresário baiano e ex-presidente do Bahia, no controle, o Londrina também conta com um elenco repleto de jogadores conhecidos da torcida do Tricolor de Aço.

Guilherme Bellintani
Guilherme Bellintani | Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Ídolo recente do Bahia, o centroavante Gilberto chegou ao Londrina neste ano e atuou em três partidas, todas saindo do banco de reservas.

O atacante Vitor Jacaré é outro de passagem importante pelo Bahia que está no Londrina. O ponta também é recém-contratado e entrou como reserva em duas partidas.

O Londrina também fez negócios com o Bahia para contratação dos jovens André Dhominique (lateral-direito) e Vitinho (atacante). Os jogadores foram cedidos ao Tubarão gratuitamente, com o Tricolor mantendo alta porcentagem dos seus direitos econômicos. Eles ainda não estrearam.

Próximos compromissos das equipes

O próximo compromisso do Londrina é contra o Penedense, de Alagoas, pela segunda Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 25, às 19h.

Já Atlhetico Paranaense enfrenta o RB Bragantino, em Bragança Paulista, também na quarta-feira, 25.

x