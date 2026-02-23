Bahia alcança marca inédita no Campeonato Baiano de 2026

Invicto, o Bahia supera marcas e domina a fase de grupos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia entrou em campo na última rodada do Campeonato Baiano já classificado para a semifinal e com a liderança garantida. Ainda assim, mesmo com o “futuro definido”, conseguiu estabelecer um recorde histórico no certame.

Após o triunfo por 4 a 2 sobre o Atlético de Alagoinhas, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni registrou a maior pontuação conquistada na fase de grupos do Baianão desde a implementação do formato com dez times, adotado em 2018.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Invicto, o Tricolor de Aço acumulou sete vitórias — seis delas consecutivas — e dois empates na atual edição do campeonato estadual.

Com 23 pontos conquistados em 2026, o Esquadrão superou o rival Vitória, detentor da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Baiano desde a mudança no regulamento, quando somou 22 pontos na edição de 2018, há oito anos.

Confira as melhores pontuações do Baianão desde 2018:

2026: Bahia — 23 pontos;

2018: Vitória — 22 pontos;

2022: Jacuipense — 21 pontos;

2023: Bahia — 21 pontos;

2025: Vitória — 21 pontos;

2024: Bahia — 19 pontos;

2020: Bahia — 18 pontos;

2021: Juazeirense — 18 pontos;

2019: Bahia de Feira — 16 pontos.

Vale destacar que a pontuação histórica alcançada pelo Tricolor de Aço foi construída com a utilização de uma equipe alternativa durante praticamente toda a primeira fase do Campeonato Baiano.

O único duelo em que o técnico Rogério Ceni mandou a campo o time considerado titular foi contra o Barcelona de Ilhéus, quando venceu por 5 a 1, na Arena Fonte Nova. No restante da fase de grupos, foram utilizados jogadores considerados reservas, atletas em processo de recondicionamento físico e em busca de minutagem, além, claro, dos Pivetes de Aço.

Vantagem

Com a melhor campanha da primeira fase do Baianão 2026, o Bahia conquistou uma vantagem importante: disputará a fase final do certame dentro de casa. Na semifinal, recebe a Juazeirense na Arena Fonte Nova e, em caso de classificação à final, também terá o mando de campo.