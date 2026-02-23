NOVO RECORDE!
Bahia alcança marca inédita no Campeonato Baiano de 2026
Tricolor de Aço faz história e chega embalado à fase final do Baianão
Por Téo Mazzoni
O Bahia entrou em campo na última rodada do Campeonato Baiano já classificado para a semifinal e com a liderança garantida. Ainda assim, mesmo com o “futuro definido”, conseguiu estabelecer um recorde histórico no certame.
Após o triunfo por 4 a 2 sobre o Atlético de Alagoinhas, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni registrou a maior pontuação conquistada na fase de grupos do Baianão desde a implementação do formato com dez times, adotado em 2018.
Invicto, o Tricolor de Aço acumulou sete vitórias — seis delas consecutivas — e dois empates na atual edição do campeonato estadual.
Com 23 pontos conquistados em 2026, o Esquadrão superou o rival Vitória, detentor da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Baiano desde a mudança no regulamento, quando somou 22 pontos na edição de 2018, há oito anos.
Confira as melhores pontuações do Baianão desde 2018:
- 2026: Bahia — 23 pontos;
- 2018: Vitória — 22 pontos;
- 2022: Jacuipense — 21 pontos;
- 2023: Bahia — 21 pontos;
- 2025: Vitória — 21 pontos;
- 2024: Bahia — 19 pontos;
- 2020: Bahia — 18 pontos;
- 2021: Juazeirense — 18 pontos;
- 2019: Bahia de Feira — 16 pontos.
Vale destacar que a pontuação histórica alcançada pelo Tricolor de Aço foi construída com a utilização de uma equipe alternativa durante praticamente toda a primeira fase do Campeonato Baiano.
O único duelo em que o técnico Rogério Ceni mandou a campo o time considerado titular foi contra o Barcelona de Ilhéus, quando venceu por 5 a 1, na Arena Fonte Nova. No restante da fase de grupos, foram utilizados jogadores considerados reservas, atletas em processo de recondicionamento físico e em busca de minutagem, além, claro, dos Pivetes de Aço.
Vantagem
Com a melhor campanha da primeira fase do Baianão 2026, o Bahia conquistou uma vantagem importante: disputará a fase final do certame dentro de casa. Na semifinal, recebe a Juazeirense na Arena Fonte Nova e, em caso de classificação à final, também terá o mando de campo.
