HOME > esportes > E.C.BAHIA
CAMPEONATO BAIANO

Bahia goleia Atlético-BA por 4 a 2 e confirma liderança no Baianão

Esquadrão avança invicto para as finais em Pituaçu, enquanto o Carcará se despede da elite com rebaixamento

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/02/2026 - 22:01 h | Atualizada em 21/02/2026 - 22:53

Atlético de Alagoinhas x Bahia
Atlético de Alagoinhas x Bahia -

Fechando a fase de grupos do Campeonato Baiano, o Bahia venceu com goleada o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 4 a 2, na noite deste sábado, 21, em Pituaçu.

A partida encerrou a passagem do Carcará, que está rebaixado da primeira divisão do estadual.

O Bahia, por sua vez, avança para as fases finais da competição que serão disputadas na Arena Fonte Nova.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as ações concentradas na faixa do meio-campo. O Atlético de Alagoinhas ensaiou uma pressão inicial, mas o Bahia foi mais efetivo em suas oportunidades. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, o Esquadrão inaugurou o marcador com Everaldo; após bola alçada na área e disputa com os defensores, o camisa 27 conseguiu finalizar para o fundo das redes.

No decorrer da etapa inicial, o Atlético chegou poucas vezes à meta de João Paulo, levando perigo majoritariamente em bolas paradas, como cobranças de falta e escanteios.

O Bahia ampliou a vantagem aos 38 minutos, após uma bela jogada construída pelo lado esquerdo, no qual Everaldo, de calcanhar, serviu Rodrigo Nestor na ponta, que finalizou para o fundo do gol. Sem baixar o ímpeto, o Tricolor marcou o terceiro ainda antes do intervalo. Aos 45, Nestor cobrou falta para dentro da área e encontrou Erick, que empurrou para o gol.

O início do segundo tempo manteve o ritmo agitado. O Bahia ampliou com Dell, que aproveitou o rebote de uma falta batida por Everaldo. Pouco depois, Douglas Pantera descontou para o Carcará. A partida seguiu movimentada, com ambas as equipes criando boas oportunidades de ataque até o apito final.

Nos minutos finais da partida, Everson Ribeiro fez o segundo gol do Atlético de Alagoinhas na partida, de cabeça após cruzamento na área, esforço que representa o segundo tempo do Carcará, que ganhou ritmo ao decorrer do segundo tempo.

Situação das equipes

O Bahia avança para as fases finais da competição de maneira invicta. Como teve a melhor campanha dentre os times que avançaram de fase, terá suas partidas decididas em casa.

O Atlético de Alagoinhas foi rebaixado no Campeonato Baiano e volta as suas atenções para a Copa do Brasil.

Tags:

atlético de alagoinhas Baianão 2026 Esporte Clube Bahia fase de grupos futebol baiano gols da rodada pituaçu

