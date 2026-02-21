CAMPEONATO BAIANO
Bahia goleia Atlético-BA por 4 a 2 e confirma liderança no Baianão
Esquadrão avança invicto para as finais em Pituaçu, enquanto o Carcará se despede da elite com rebaixamento
Por Valdomiro Neto
Fechando a fase de grupos do Campeonato Baiano, o Bahia venceu com goleada o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 4 a 2, na noite deste sábado, 21, em Pituaçu.
A partida encerrou a passagem do Carcará, que está rebaixado da primeira divisão do estadual.
O Bahia, por sua vez, avança para as fases finais da competição que serão disputadas na Arena Fonte Nova.
O jogo
A partida começou equilibrada, com as ações concentradas na faixa do meio-campo. O Atlético de Alagoinhas ensaiou uma pressão inicial, mas o Bahia foi mais efetivo em suas oportunidades. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, o Esquadrão inaugurou o marcador com Everaldo; após bola alçada na área e disputa com os defensores, o camisa 27 conseguiu finalizar para o fundo das redes.
No decorrer da etapa inicial, o Atlético chegou poucas vezes à meta de João Paulo, levando perigo majoritariamente em bolas paradas, como cobranças de falta e escanteios.
O Bahia ampliou a vantagem aos 38 minutos, após uma bela jogada construída pelo lado esquerdo, no qual Everaldo, de calcanhar, serviu Rodrigo Nestor na ponta, que finalizou para o fundo do gol. Sem baixar o ímpeto, o Tricolor marcou o terceiro ainda antes do intervalo. Aos 45, Nestor cobrou falta para dentro da área e encontrou Erick, que empurrou para o gol.
O início do segundo tempo manteve o ritmo agitado. O Bahia ampliou com Dell, que aproveitou o rebote de uma falta batida por Everaldo. Pouco depois, Douglas Pantera descontou para o Carcará. A partida seguiu movimentada, com ambas as equipes criando boas oportunidades de ataque até o apito final.
Nos minutos finais da partida, Everson Ribeiro fez o segundo gol do Atlético de Alagoinhas na partida, de cabeça após cruzamento na área, esforço que representa o segundo tempo do Carcará, que ganhou ritmo ao decorrer do segundo tempo.
Situação das equipes
O Bahia avança para as fases finais da competição de maneira invicta. Como teve a melhor campanha dentre os times que avançaram de fase, terá suas partidas decididas em casa.
O Atlético de Alagoinhas foi rebaixado no Campeonato Baiano e volta as suas atenções para a Copa do Brasil.
