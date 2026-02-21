Jailton Almeida revela futuro profissional após demissão do UFC

Siga o A TARDE no Google

Jailton Almeida - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

O lutador baiano Jailton Malhadinho foi demitido do UFC no início do mês de fevereiro e assinou com a ACA, um dos maiores eventos de MMA e Kickboxing do mundo.

O treinador de Malhadinho usou as redes sociais para divulgar a assinatura com o novo grupo de eventos neste sábado, 21.

O ACA (Absolute Championship Akhmat) é uma das principais organizações de artes marciais mistas do mundo, suas atividades incluem MMA, kickboxing e jiu-jitsu, e tem base na Rússia.

Saída polêmica do UFC

Malhadinho assinou o seu contrato com o evento após ter sido demitido do UFC, com uma trajetória de 8 vitórias e 3 derrotas.

Em lutas recentes, ele teria havia sido duramente criticado pela falta de agressividade contra Alexander Volkov, em outubro de 2025.

Na última sexta-feira, o jogador fez um pronunciamento nas redes sociais sobre a demissão. Confira:

Novos rumos no UFC

A demissão de Malhadinho sinaliza uma nova tendencia dentro do UFC, alertando outros lutadores para apresentar atuações “mais empolgantes”, evitando o uso do solo e controle posicional.