Jailton Almeida revela futuro profissional após demissão do UFC
Após críticas por falta de agressividade, lutador baiano migra para evento russo de elite
Por Valdomiro Neto
O lutador baiano Jailton Malhadinho foi demitido do UFC no início do mês de fevereiro e assinou com a ACA, um dos maiores eventos de MMA e Kickboxing do mundo.
O treinador de Malhadinho usou as redes sociais para divulgar a assinatura com o novo grupo de eventos neste sábado, 21.
O ACA (Absolute Championship Akhmat) é uma das principais organizações de artes marciais mistas do mundo, suas atividades incluem MMA, kickboxing e jiu-jitsu, e tem base na Rússia.
Saída polêmica do UFC
Malhadinho assinou o seu contrato com o evento após ter sido demitido do UFC, com uma trajetória de 8 vitórias e 3 derrotas.
Em lutas recentes, ele teria havia sido duramente criticado pela falta de agressividade contra Alexander Volkov, em outubro de 2025.
Na última sexta-feira, o jogador fez um pronunciamento nas redes sociais sobre a demissão. Confira:
Novos rumos no UFC
A demissão de Malhadinho sinaliza uma nova tendencia dentro do UFC, alertando outros lutadores para apresentar atuações “mais empolgantes”, evitando o uso do solo e controle posicional.
