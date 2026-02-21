Menu
NOVO RUMO

Jailton Almeida revela futuro profissional após demissão do UFC

Após críticas por falta de agressividade, lutador baiano migra para evento russo de elite

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/02/2026 - 17:22 h | Atualizada em 21/02/2026 - 18:09

Jailton Almeida
Jailton Almeida -

O lutador baiano Jailton Malhadinho foi demitido do UFC no início do mês de fevereiro e assinou com a ACA, um dos maiores eventos de MMA e Kickboxing do mundo.

O treinador de Malhadinho usou as redes sociais para divulgar a assinatura com o novo grupo de eventos neste sábado, 21.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Leonardo Pateira (@leonardopateira)

O ACA (Absolute Championship Akhmat) é uma das principais organizações de artes marciais mistas do mundo, suas atividades incluem MMA, kickboxing e jiu-jitsu, e tem base na Rússia.

Saída polêmica do UFC

Malhadinho assinou o seu contrato com o evento após ter sido demitido do UFC, com uma trajetória de 8 vitórias e 3 derrotas.

Em lutas recentes, ele teria havia sido duramente criticado pela falta de agressividade contra Alexander Volkov, em outubro de 2025.

Na última sexta-feira, o jogador fez um pronunciamento nas redes sociais sobre a demissão. Confira:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Jailton Almeida (@malhadinho_ufc)

Novos rumos no UFC

A demissão de Malhadinho sinaliza uma nova tendencia dentro do UFC, alertando outros lutadores para apresentar atuações “mais empolgantes”, evitando o uso do solo e controle posicional.

