ESPORTES

Corinthians surpreende com demissão de treinador após resultado inesperado

Clube paulista sofreu empate no último lance do jogo, quando já atuava com uma jogadora a mais

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

21/02/2026 - 8:38 h

Escudo do Corinthians
Escudo do Corinthians -

O Corinthians surpreendeu e anunciou na madrugada deste sábado, 21, a demissão do treinador Lucas Piccinato, do time feminino. A saída aconteceu horas depois de um empate inesperado contra o Fluminense pela Série A1 do Brasileirão Feminino.

Lucas Piccinato chegou ao Corinthians em 2024
Lucas Piccinato chegou ao Corinthians em 2024 | Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O que aconteceu?

A demissão de Lucas Piccinato foi anunciada pelo Corinthians às 1h deste sábado. Além dele, também deixam o clube o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves.

A demissão de Lucas Piccinato aconteceu após um empate em 2 a 2 do Corinthians contra o Fluminense. A equipe comandada pelo agora ex-treinador atuou em todo o segundo tempo com uma jogadora a mais, mas caiu de rendimento e sofreu o gol da igualdade no último lance.

Decisão surpreende?

A saída de Lucas Piccinato foi surpreendente para muitos, já que o treinador levou o Corinthians aos títulos do Brasileirão Feminino e da Libertadores Feminina há poucos meses.

O Corinthians, maior clube de futebol feminino no Brasil, ainda não empolgou em 2026. Em 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas para o Arsenal, da Inglaterra, pelo Mundial de Clubes.

O Corinthians já perdeu um título em 2026. No início de fevereiro, a equipe comandada por Lucas Piccinato empatou em 1 a 1 com o Palmeiras e acabou derrotada nos pênaltis pelo rival na Supercopa do Brasil.

Colecionou títulos

Lucas Piccinato chegou ao Corinthians em 2024 para substituir Arthur Elias, que assumiu a seleção brasileira feminina.

O treinador manteve a sequência de glórias do seu antecessor e conquistou o Brasileirão Feminino e a Libertadores Feminina duas vezes, em 2024 e 2025. Ele também venceu a Supercopa do Brasil uma vez.

Ao todo, Lucas Piccinato acumulou 71 vitórias em 100 jogos no comando do Corinthians Feminino.

Por que o Corinthians demitiu Lucas Piccinato?

A demissão de Lucas Piccinato aconteceu após um empate inesperado contra o Fluminense. O desempenho do time, que teve uma jogadora a mais durante o jogo, foi considerado insatisfatório, culminando na decisão do clube.

Quem mais foi demitido junto com Lucas Piccinato?

Além de Lucas Piccinato, também foram demitidos o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves.

A demissão de Piccinato era esperada após os últimos resultados?

A saída de Lucas Piccinato foi considerada surpreendente por muitos, já que ele trouxe títulos importantes como o Brasileirão e a Libertadores Feminina há poucos meses.

Qual foi o desempenho do Corinthians Feminino neste ano até a demissão?

Em 2026, o Corinthians teve um desempenho modesto, com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota

Quantos títulos Lucas Piccinato conquistou com o Corinthians?

Lucas Piccinato conquistou ao todo 5 títulos com o Corinthians, incluindo duas edições do Brasileirão Feminino e duas da Libertadores Feminina, assim como uma Supercopa do Brasil.

