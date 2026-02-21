Corinthians surpreende com demissão de treinador após resultado inesperado

Siga o A TARDE no Google

Escudo do Corinthians - Foto: Reprodução

O Corinthians surpreendeu e anunciou na madrugada deste sábado, 21, a demissão do treinador Lucas Piccinato, do time feminino. A saída aconteceu horas depois de um empate inesperado contra o Fluminense pela Série A1 do Brasileirão Feminino.

Lucas Piccinato chegou ao Corinthians em 2024 | Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O que aconteceu?

A demissão de Lucas Piccinato foi anunciada pelo Corinthians às 1h deste sábado. Além dele, também deixam o clube o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A demissão de Lucas Piccinato aconteceu após um empate em 2 a 2 do Corinthians contra o Fluminense. A equipe comandada pelo agora ex-treinador atuou em todo o segundo tempo com uma jogadora a mais, mas caiu de rendimento e sofreu o gol da igualdade no último lance.

Fim de jogo na Neo Química Arena!



Empate entre Corinthians e Fluminense por 2x2.

Gols de Belén Aquino e Jaqueline pelas Brabas e de Sochor e Bruna Pelé pelas Guerreiras do Fluzão! ⚽#BrasileirãoFeminino pic.twitter.com/Anp1yJ4zRj — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) February 21, 2026

Decisão surpreende?

A saída de Lucas Piccinato foi surpreendente para muitos, já que o treinador levou o Corinthians aos títulos do Brasileirão Feminino e da Libertadores Feminina há poucos meses.

O Corinthians, maior clube de futebol feminino no Brasil, ainda não empolgou em 2026. Em 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas para o Arsenal, da Inglaterra, pelo Mundial de Clubes.

O Corinthians já perdeu um título em 2026. No início de fevereiro, a equipe comandada por Lucas Piccinato empatou em 1 a 1 com o Palmeiras e acabou derrotada nos pênaltis pelo rival na Supercopa do Brasil.

Colecionou títulos

Lucas Piccinato chegou ao Corinthians em 2024 para substituir Arthur Elias, que assumiu a seleção brasileira feminina.

O treinador manteve a sequência de glórias do seu antecessor e conquistou o Brasileirão Feminino e a Libertadores Feminina duas vezes, em 2024 e 2025. Ele também venceu a Supercopa do Brasil uma vez.

Ao todo, Lucas Piccinato acumulou 71 vitórias em 100 jogos no comando do Corinthians Feminino.