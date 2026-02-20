OFICIAL
Vasco oficializa saída de Philippe Coutinho: "Identidade vascaína"
Jogador fica sem clube após pedir rescisão contratual com o Cruzmaltino
Por Lucas Vilas Boas
O Vasco anunciou oficialmente a saída do meia Philippe Coutinho. na noite desta sexta-feira, 20, O Cruzmaltino divulgou que o jogador manifestou desejo de "rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.
"Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo", diz trecho do comunicado oficial.
Na última quarta-feira, 18, Coutinho já havia anunciado a sua saída do Vasco em publicação nas redes sociais marcada por um forte de desabafo e consolo de outros jogadores. Nomes como Neymar, Lucas Paquetá e David Luiz deixaram uma mensagem para o meio-campista.
Confira:
Veja o comunicado completo do Vasco da Gama:
"O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.
Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje.
O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período".
