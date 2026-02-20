Menu
ESPORTES
OFICIAL

Vasco oficializa saída de Philippe Coutinho: "Identidade vascaína"

Jogador fica sem clube após pedir rescisão contratual com o Cruzmaltino

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/02/2026 - 21:05 h

Philippe Coutinho em campo pelo Vasco
Philippe Coutinho em campo pelo Vasco -

O Vasco anunciou oficialmente a saída do meia Philippe Coutinho. na noite desta sexta-feira, 20, O Cruzmaltino divulgou que o jogador manifestou desejo de "rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.

"Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo", diz trecho do comunicado oficial.

Na última quarta-feira, 18, Coutinho já havia anunciado a sua saída do Vasco em publicação nas redes sociais marcada por um forte de desabafo e consolo de outros jogadores. Nomes como Neymar, Lucas Paquetá e David Luiz deixaram uma mensagem para o meio-campista.

Confira:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Philippe Coutinho (@phil.coutinho)

Veja o comunicado completo do Vasco da Gama:

"O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.

Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje.

Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo.

O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período".

Tags:

philippe coutinho

