Jogos de Inverno: atleta é atingida no rosto por lâmina de adversária

Socorristas ajudando a atleta polonesa Kamila Sellier - Foto: Gabriel BOUYS / AFP / CP

Uma cena dramática marcou a disputa feminina dos 1500m de pista curta nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. A polonesa Kamila Sellier sofreu um grave acidente na patinação de velocidade ao ser atingida no rosto pela lâmina do patins de uma adversária durante um choque múltiplo no gelo do Forum di Milano.

O incidente ocorreu quando Sellier se envolveu em uma queda com outras competidoras. Na confusão, a lâmina da norte-americana Kristen Santos-Griswold atingiu a região próxima ao olho esquerdo da atleta polonesa.

A prova foi imediatamente interrompida por cerca de 15 minutos para que as equipes médicas pudessem realizar o atendimento de emergência ainda na pista.

Estado de saúde da atleta

Apesar da gravidade do corte e da imagem impactante, as primeiras notícias trazem um alento. Kamila Sellier foi imobilizada e encaminhada a um hospital local para exames detalhados. Segundo Konrad Niedźwiecki, chefe de missão da Polônia, não houve danos ao globo ocular.

“Esperamos uma pronta recuperação da Kamila. Felizmente não houve danos ao olho. O corte foi na bochecha, talvez tenha atingido um osso do rosto, mas isso vai ser examinado nas próximas horas”, afirmou Niedźwiecki em entrevista ao SporTV.

Repercussão e resultado da prova

A Associação Polonesa de Patinação de Velocidade utilizou as redes sociais para manifestar apoio à patinadora, desejando uma recuperação rápida e plena. O episódio reacendeu debates sobre a segurança nas provas de pista curta, onde as quedas são frequentes e as lâminas dos patins representam um risco constante.

Após a retomada da competição, a Coreia do Sul demonstrou sua hegemonia na modalidade. Kim Gil-li conquistou a medalha de ouro com o tempo de 2min32s076, seguida pela compatriota Choi Min-jeong. O bronze ficou com a norte-americana Corinne Stoddard.