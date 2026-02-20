Filhos de Everaldo são os novos reforços da base do Bahia

Siga o A TARDE no Google

Pietro e Matteo Stum, filhos do atacante Everaldo, do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@duplinhadabola)

Os pequenos Pietro e Matteo Stum, filhos do atacante Everaldo, são oficialmente jogadores da base do Bahia. A dupla começou a treinar nesta sexta-feira, 20, com os grupos sub-10 e sub-8 do Tricolor e, por lei, poderão assinar contrato de formação assim que completarem 14 anos.

Pouca gente ficou tão feliz quanto os dois 'mini-atletas' com o retorno do centroavante ao Tricolor, que publicou a reação dos jovens no anúncio oficial da contratação. Dentro de campo, Pietro atua no time sub-10 como meio-campista, enquanto Pietro, no sub-8, decidiu seguir os passos do pai como atacante.

Assista:

Pietro e Matteo também chamaram a atenção há um ano atrás, em fevereiro de 2025, quando assistiram ao triunfo do Bahia por 2 a 0 sobre a Juazeirense junto com a principal torcida organizada do clube, no setor norte da Arena Fonte Nova. Na ocasião, Everaldo já havia sido vendido ao Fluminense.