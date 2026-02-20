Menu
HOME > ESPORTES
PIVETES DE AÇO

Filhos de Everaldo são os novos reforços da base do Bahia

Pietro e Matteo Stum treinaram pela primeira vez como Pivetes de Aço nesta sexta-feira

Lucas Vilas Boas e Valdomiro Neto

Por Lucas Vilas Boas e Valdomiro Neto

20/02/2026 - 18:36 h

Pietro e Matteo Stum, filhos do atacante Everaldo, do Bahia
Pietro e Matteo Stum, filhos do atacante Everaldo, do Bahia -

Os pequenos Pietro e Matteo Stum, filhos do atacante Everaldo, são oficialmente jogadores da base do Bahia. A dupla começou a treinar nesta sexta-feira, 20, com os grupos sub-10 e sub-8 do Tricolor e, por lei, poderão assinar contrato de formação assim que completarem 14 anos.

Pouca gente ficou tão feliz quanto os dois 'mini-atletas' com o retorno do centroavante ao Tricolor, que publicou a reação dos jovens no anúncio oficial da contratação. Dentro de campo, Pietro atua no time sub-10 como meio-campista, enquanto Pietro, no sub-8, decidiu seguir os passos do pai como atacante.

Assista:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Saudações Tricolores (@stpontocom)

Pietro e Matteo também chamaram a atenção há um ano atrás, em fevereiro de 2025, quando assistiram ao triunfo do Bahia por 2 a 0 sobre a Juazeirense junto com a principal torcida organizada do clube, no setor norte da Arena Fonte Nova. Na ocasião, Everaldo já havia sido vendido ao Fluminense.

x