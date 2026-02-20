Atacante cria do Bahia brilha na Dinamarca e faz melhor temporada da carreira

Siga o A TARDE no Google

Júnior Brumado é o vice-artilheiro do Midtjylland na temporada - Foto: Divulgação / Midtjylland

Criado nas divisões de base do Bahia, o atacante Júnior Brumado vive a melhor fase de sua carreira com a camisa do Midtjylland, da Dinamarca. O jogador já está em seu sétimo ciclo pelo clube e soma 14 gols na atual temporada.

Transferência e início na Europa

Brumado chegou ao Midtjylland após se destacar pelo Bahia, clube que o revelou. Entre 2017 e 2018, atuando pelo Esquadrão, o centroavante acumulou 36 partidas, com 5 gols marcados e 1 assistência.



A transferência do Bahia para o Midtjylland foi selada por 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 8 milhões na cotação da época). O atleta teve um início tímido na Europa, em seu primeiro ano, entrou em campo 22 vezes e contribuiu com apenas uma assistência.

O primeiro gol pela equipe dinamarquesa só saiu em 2020, após um período de empréstimo ao Silkeborg, também da Dinamarca. Ao retornar ao Midtjylland, ele disputou 17 partidas e balançou as redes três vezes.

Júnior Brumado pelo Bahia | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Ano que mais atuou na Europa

O ano em que mais atuou como titular foi 2021, quando disputou 36 jogos, marcando nove gols e distribuindo uma assistência.

Retorno ao Brasil

Após passar o ano de 2022 sem marcar, Brumado foi emprestado ao Hansa Rostock, da Alemanha, onde somou cinco gols em 24 partidas.

O atacante retornou ao futebol brasileiro em 2024 para defender o Coritiba, acumulando 31 jogos, sete gols e três assistências.

Júnior Brumado em ação pelo Coritiba | Foto: Divulgação / Coritiba

O auge

Hoje aos 26 anos, Júnior Brumado se consolidou como peça importante do Midtjylland, que faz grande campanha na Liga Europa e já está classificado para a fase oitavas de final.

Na temporada 2025/26, Júnior Brumado soma 31 jogos pelo Midtjylland, com 14 gols e 2 assistências.

Júnior Brumado é o vice-artilheiro do Midtjylland na temporada, atrás apenas do jovem centroavante Franculino Djú, que soma 21 gols em 30 jogos. O jogador de Guiné-Bissau é o titular absoluto, enquanto o ex-Bahia aparece como seu reserva imediato, mas obtendo muitos minutos em campo.