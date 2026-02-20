Jailton Malhadinho se pronuncia após saída do UFC

Jailton Malhadinho em duelo no UFC - Foto: Reprodução / X

O lutador baiano Jailton Malhadinho foi demitido do UFC após a sua última performance contra Rizvan Kuniev, em luta na qual saiu derrotado no último dia 7. A notícia pegou o lutador de surpresa pois, apesar das duas derrotas consecutivas, Malhadinho ocupava a oitava posição no ranking dos pesos-pesados e já havia anunciado seu retorno à categoria dos meio-pesados.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Laerte Viana. Malhadinho anunciou, antes do último combate, que havia renovado seu contrato com o UFC; porém, a performance abaixo do esperado no último sábado fez a organização reconsiderar a decisão e optar pela demissão do atleta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Recentemente, Malhadinho havia sido duramente criticado pela falta de agressividade contra Alexander Volkov, em outubro do ano passado. No duelo, o brasileiro conseguiu várias posições de vantagem no solo, mas não aplicou golpes eficientes no adversário, que acabou vencendo por decisão dos juízes.

A demissão de Malhadinho sinaliza uma nova tendência adotada pelo UFC, servindo de alerta para outros lutadores sobre a necessidade de apresentarem atuações "mais empolgantes", evitando o uso do jogo de chão apenas para controle posicional.

Pronunciamento

Em sua conta no Instagram, Malhadinho se pronunciou nesta sexta-feira, 20, sobre a demissão. Confira:

Trajetória de Malhadinho

O baiano encerra sua trajetória no UFC com um histórico de 8 vitórias e 3 derrotas. Malhadinho iniciou sua caminhada na organização com uma sequência de 6 vitórias, até sofrer o seu primeiro revés para Curtis Blaydes.

Identificação com o Vitória

O atleta é torcedor do Vitória e frequentemente acumula demonstrações de carinho e exposição com a camisa ou bandeira do time. Recentemente o atleta fez uma declaração sobre o retorno de Marinho ao Leão da Barra.

"É um cara que quer jogar no clube, que já mostrou o amor que ele tem para o Vitória. Eu não achava justo ele estar pedindo para jogar e o clube não aceitar... ainda bem que aceitou."