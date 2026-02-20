DEMITIDO DO UFC
Jailton Malhadinho se pronuncia após saída do UFC
A organização demitiu o atelta após duas derrotas seguidas
Por Valdomiro Neto
O lutador baiano Jailton Malhadinho foi demitido do UFC após a sua última performance contra Rizvan Kuniev, em luta na qual saiu derrotado no último dia 7. A notícia pegou o lutador de surpresa pois, apesar das duas derrotas consecutivas, Malhadinho ocupava a oitava posição no ranking dos pesos-pesados e já havia anunciado seu retorno à categoria dos meio-pesados.
A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Laerte Viana. Malhadinho anunciou, antes do último combate, que havia renovado seu contrato com o UFC; porém, a performance abaixo do esperado no último sábado fez a organização reconsiderar a decisão e optar pela demissão do atleta.
Recentemente, Malhadinho havia sido duramente criticado pela falta de agressividade contra Alexander Volkov, em outubro do ano passado. No duelo, o brasileiro conseguiu várias posições de vantagem no solo, mas não aplicou golpes eficientes no adversário, que acabou vencendo por decisão dos juízes.
A demissão de Malhadinho sinaliza uma nova tendência adotada pelo UFC, servindo de alerta para outros lutadores sobre a necessidade de apresentarem atuações "mais empolgantes", evitando o uso do jogo de chão apenas para controle posicional.
Pronunciamento
Em sua conta no Instagram, Malhadinho se pronunciou nesta sexta-feira, 20, sobre a demissão. Confira:
Trajetória de Malhadinho
O baiano encerra sua trajetória no UFC com um histórico de 8 vitórias e 3 derrotas. Malhadinho iniciou sua caminhada na organização com uma sequência de 6 vitórias, até sofrer o seu primeiro revés para Curtis Blaydes.
Identificação com o Vitória
O atleta é torcedor do Vitória e frequentemente acumula demonstrações de carinho e exposição com a camisa ou bandeira do time. Recentemente o atleta fez uma declaração sobre o retorno de Marinho ao Leão da Barra.
"É um cara que quer jogar no clube, que já mostrou o amor que ele tem para o Vitória. Eu não achava justo ele estar pedindo para jogar e o clube não aceitar... ainda bem que aceitou."
