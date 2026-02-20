Além de Lucas Braga, confira outros jogadores que decepcionaram no Vitória

Lucas Braga em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante Lucas Braga entrou para lista dos jogadores que decepcionaram dentro de campo em meio ao grande investimento feito pelo Vitória para contratá-los. O jogador chegou por R$ 5 milhões de reais em 2025 e teve contrato rescindido de forma indireta nesta sexta-feira, 20.

O atleta marcou apenas dois gols em 35 jogos na temporada em passagem que ficou marcada pelo desgaste com a torcida rubro-negra. Com o técnico Fábio Carille, durante o Brasileirão, Lucas chegou a ser utilizado até como lateral-direito, mas perdeu espaço na reta final e jamais voltou a ser titular após a goleada sofrida por 8 a 0 para o Flamengo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes de Lucas Braga, outros nomes também se destacaram pela quebra de expectativas. Como os de Luiz Adriano e Luan. A dupla chegou simultâneamente no início de 2024 e estreou após o título do Campeonato Baiano conquistado diante do Bahia, mas não correspondeu às esperanças da torcida.

Luiz Adriano fez apenas 13 jogos pelo Vitória, com um gol e uma assistência, e deixou o clube pouco mais de três meses de pois da contratação, em junho. Já Luan fez apenas seis jogos e um gol, este contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste.

Contratações de peso

Principal reforço do Vitória para 2017, o meia argentino Jesús Dátolo também é uma das principais decepções na história recente do clube. Contratado para ser o camisa 10, o jogador causou sérios danos aos cofres do clube embora tenha sido contratado a custo zero e aberto mão da multa rescisória que receberia até o final do vínculo com o Leão.

Dátolo comemorando gol ao lado de companheiros no Barradão | Foto: Divulgação | ECVitória

O meia possuía o segundo salário mais alto do elenco e fez apenas dois gols em sete jogos disputados pelo clube em passagem marcada também por lesões.

Outro nome que chegou com expectativas, mas teve saída motivada por "economia de recursos" foi o meia Cleiton Xavier. O jogador foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016 e, embora tenha perdido espaço no elenco durante a campanha, foi contratado como um reforço de peso.

Cleiton Xavier em campo pelo Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

O meio-campista foi titular absoluto do Leão até metade do ano de 2017, mas passou a ser uma peça descartável na reta final da temporada e foi emprestado ao CRB no ano seguinte. Em julho de 2018, o Vitória alegou "economia importante de recursos financeiros" para comunicar a rescisão contratual do atleta, que marcou sete gols e deu três assistências em 43 jogos.