Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Após frustração, Vitória empresta meio-campista para time da Série B

Volante retorna ao Dourado com contrato até o fim de 2026 após passagem discreta pelo Leão da Barra

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

20/02/2026 - 13:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pepê com a camisa do Vitória
Pepê com a camisa do Vitória -

O ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Pepê, foi anunciado oficialmente pelo Cuiabá, clube que vai disputar a Série B neste ano, na quinta-feira, 19. O Dourado usou as suas redes sociais para anunciar a contratação do atleta, que chega por empréstimo junto ao Vitória até o fim de 2026.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cuiabá Esporte Clube (@cuiabaec)

Leia Também:

Filho do goleiro Bruno brilha na base e mira Seleção brasileira
Neymar abre o jogo e admite que pode se aposentar em 2026
Clubes baianos já têm adversário e data na 2ª fase da Copa do Brasil

Segunda passagem pelo Cuiabá

Não é a primeira vez que Pepê veste a camisa do Cuiabá. Nos anos de 2021 e 2022 o atleta atuou pelo Auriverde após passagem pelo Flamengo. Com a camisa do Cuiabá, Pepê acumulou 77 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências distribuídas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Passagem marcante pelo Grêmio

Antes de chegar ao Vitória, o jogador atuou pela equipe do Grêmio. No ano de 2023, o imortal contratou o atleta pelo valor de R$ 8 milhões, e em 2024 o jogador teve a maior sequência como titular de sua carreira com a camisa do Imortal, e encerrou o ano com 48 jogos disputados. No final da temporada, ele acabou perdendo espaço no elenco, e em 2025 foi transferido para o Vitória.

Passagem apagada pelo Vitória

Contrariando as expectativas criadas pela torcida, Pepê acumulou apenas 19 partidas com a camisa do Leão da Barra, não marcando gols e nem distribuindo assistências durante sua trajetória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória mercado da bola Pepê transferências

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pepê com a camisa do Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Pepê com a camisa do Vitória
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Pepê com a camisa do Vitória
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Pepê com a camisa do Vitória
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x