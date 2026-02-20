MERCADO DA BOLA
Após frustração, Vitória empresta meio-campista para time da Série B
Volante retorna ao Dourado com contrato até o fim de 2026 após passagem discreta pelo Leão da Barra
Por Valdomiro Neto
O ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Pepê, foi anunciado oficialmente pelo Cuiabá, clube que vai disputar a Série B neste ano, na quinta-feira, 19. O Dourado usou as suas redes sociais para anunciar a contratação do atleta, que chega por empréstimo junto ao Vitória até o fim de 2026.
Segunda passagem pelo Cuiabá
Não é a primeira vez que Pepê veste a camisa do Cuiabá. Nos anos de 2021 e 2022 o atleta atuou pelo Auriverde após passagem pelo Flamengo. Com a camisa do Cuiabá, Pepê acumulou 77 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências distribuídas.
Passagem marcante pelo Grêmio
Antes de chegar ao Vitória, o jogador atuou pela equipe do Grêmio. No ano de 2023, o imortal contratou o atleta pelo valor de R$ 8 milhões, e em 2024 o jogador teve a maior sequência como titular de sua carreira com a camisa do Imortal, e encerrou o ano com 48 jogos disputados. No final da temporada, ele acabou perdendo espaço no elenco, e em 2025 foi transferido para o Vitória.
Passagem apagada pelo Vitória
Contrariando as expectativas criadas pela torcida, Pepê acumulou apenas 19 partidas com a camisa do Leão da Barra, não marcando gols e nem distribuindo assistências durante sua trajetória.
