Filho do goleiro Bruno brilha na base e mira Seleção brasileira

O Brasil inteiro conhece a história do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da mãe de seu filho, Eliza Samudio. Hoje, o jovem que também se chama Bruno tem 16 anos, se tornou goleiro como o pai e assinou seu primeiro contrato profissional.

Destaque nas categorias de base do clube e presença frequente nas convocações da Seleção Sub-15, Bruno assinou no início deste mês o primeiro contrato profissional com o Botafogo e já projeta voos mais altos, inclusive na Seleção Brasileira principal.

"Desde que cheguei ao Botafogo, procurei absorver tudo: orientação dos treinadores, preparação física e parte mental. Acho que amadureci muito não só como goleiro, mas como pessoa também", afirmou ao R7.

"Além disso, ter tido uma experiência vencedora na Seleção Brasileira me ajudou muito também. Assinar meu primeiro contrato profissional é a prova de que o trabalho diário está dando resultado, mas eu sei que é só o começo", completou.

E a família?

Sem a mãe para apoiá-lo ao longo da carreira, Bruno foi criado pela avó, Sônia Moura. "Minha família é a base de tudo. Minha vó, minha namorada e meu empresário são muito importantes para mim", disse.

"Eles sempre me apoiaram, estiveram comigo nos momentos bons e difíceis. Também sou muito grato aos treinadores de goleiros e à comissão técnica do Botafogo, que confiaram em mim e me ajudam a evoluir diariamente", reconheceu.

Após a assinatura do contrato, Sônia publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais, ressaltando que a conquista do neto representa resistência e superação diante da violência que marcou a família.

"A cobrança sempre foi grande, tanto externa quanto interna. Ser goleiro já é uma posição de muita responsabilidade, qualquer erro aparece. Quero continuar evoluindo, buscar títulos na base e me preparar cada vez mais para, quando surgir a oportunidade, estar pronto para o profissional", explicou.

Rumo à Seleção

Campeão do Sul-Americano Sub-15 no ano passado, Bruno já veste a camisa da Seleção Brasileira nas categorias de base, e sonha em seguir crescendo até alcançar o time principal.

"Meu maior sonho é chegar ao time principal do Botafogo, conquistar títulos importantes e construir uma carreira sólida. E, claro, representar o Brasil em alto nível também é um objetivo que eu carrego comigo. Mas tudo no tempo certo, com muito trabalho e humildade", finalizou.