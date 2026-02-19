Menu
JUSTIÇA

Goleiro Bruno estreia em clube que tem 4 atletas presos por estupro

Time entra em campo pela Copa do Brasil com elenco sob investigação policial

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

19/02/2026 - 18:49 h | Atualizada em 19/02/2026 - 19:30

Goleiro Bruno
Goleiro Bruno -

Confirmado como titular do Vasco-AC contra o Velo Clube nesta quinta-feira, 19, o goleiro Bruno, condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, fará sua estreia na Copa do Brasil. O atleta retornou ao Acre após cinco anos para atuar no clube que também conta com outros quatro jogadores presos por estupro coletivo em seu elenco.

Bruno publicou o seu "retorno" ao Maracanã no início de fevereiro, desta vez como torcedor do Flamengo, e, dias depois, cumpriu com a obrigação legal de se apresentar ao Conselho Penitenciário para regularizar o livramento condicional. O atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta, 18. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Jogadores do Vasco-AC, Silva, Brian Peixoto Henrique Iliziario e Alex Pires Júnior estão sendo investigados pelo estupro de duas mulheres na noite da última sexta-feira, 13, na cidade de Rio Branco. O primeiro deles, inclusive, está preso de forma preventiva desde domingo, 15, enquanto o restante se apresentou à polícia na terça, 17.

De acordo com o delegado Alcino Souza, as vítimas foram encontradas na Maternidade Bárbara Heliodora, já que, segundo elas, as mulheres não conseguiram formalizar a ocorrência na delegacia naquele momento e foram encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com a polícia, as mulheres foram ao alojamento do clube para se relacionar com os jogadores consensualmente, mas teriam sido abusadas posteriormente.

Os atletas Alex Pires Júnior (Lekinho), Matheus Silva e Brian Peixoto Henrique Iliziario devem ficar detidos por até 40 dias, já que tiveram a prisão temporária mantida na audiência de custódia.

Em sua segunda passagem pelo Acre, o goleiro Bruno defendeu o Rio Branco em 2020, com 18 jogos ao todo e um gol marcado. Uma polêmica marcou a sua trajetória no clube, já que, logo após o anúncio da contratação, uma rede de supermercados divulgou a suspensão do patrocínio. Além disso, a então técnica Rose Costa, do time feminino, se desligou do cargo.

Goleiro Bruno

x