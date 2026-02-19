Porto-BA garantiu prêmio milionário com classificação heroica na Copa do Brasil; saiba valor

Siga o A TARDE no Google

Porto, clube baiano - Foto: Ascom I Porto-BA

O Porto-BA vem vivendo uma Copa do Brasil memorável, tanto para elenco e torcida, quanto para os cofres do clube. Na segunda fase do torneio, o time baiano já assegurou uma premiação milionária na Copa do Brasil após a classificação heroica diante do Serra Branca.

Mesmo com dois jogadores a menos durante boa parte do confronto, o Morcego venceu por 2 a 1, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, e garantiu, além da vaga na segunda fase da competição nacional, muito dinheiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quanto o Porto-BA já faturou?

Por não disputar a Série A nem a Série B do Brasileiro, o clube se enquadra no Grupo III da premiação da CBF (times das Séries C, D e demais participantes).

Com isso, na 1ª fase, recebe R$ 830 mil, e na 2ª fase, R$ 1 milhão. Assim, o t otal já garantido soma R$ 1.830.000 , podendo aumentar em caso de classificação para a fase seguinte.

Para um clube fora das duas principais divisões nacionais, o valor representa um reforço significativo no orçamento da temporada, especialmente considerando a realidade financeira das equipes que atuam apenas em competições estaduais e divisões inferiores.

Premiação reajustada pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol promoveu reajuste nas cotas para 2025, com aumento de 5,39% para o Grupo III - justamente o grupo ao qual o Porto-BA pertence.

- justamente o grupo ao qual o Porto-BA pertence. Assim, caso o clube avance para a terceira fase, o valor salta para mais R$ 2.315.250, o que faria o clube ultrapassar a marca de R$ 4 milhões acumulados na competição.

Próximo desafio

Na segunda fase, o Porto-BA enfrentará o CRB, novamente em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, modelo adotado pela CBF a partir desta edição.

Se repetir o feito da primeira fase, o Morcego pode transformar a Copa do Brasil em uma das competições mais rentáveis da sua história recente.