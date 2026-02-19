Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COFRES CHEIOS

Porto-BA garantiu prêmio milionário com classificação heroica na Copa do Brasil; saiba valor

O Morcego conseguiu uma virada histórica com dois jogadores a menos contra o Serra Branca

Marina Branco

Por Marina Branco

19/02/2026 - 14:54 h | Atualizada em 19/02/2026 - 15:32

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Porto, clube baiano
Porto, clube baiano -

O Porto-BA vem vivendo uma Copa do Brasil memorável, tanto para elenco e torcida, quanto para os cofres do clube. Na segunda fase do torneio, o time baiano já assegurou uma premiação milionária na Copa do Brasil após a classificação heroica diante do Serra Branca.

Mesmo com dois jogadores a menos durante boa parte do confronto, o Morcego venceu por 2 a 1, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, e garantiu, além da vaga na segunda fase da competição nacional, muito dinheiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Copa do Brasil: Desportiva vence Sampaio Corrêa e ganha prêmio
Registrado no BID, goleiro Bruno treina para estreia na Copa do Brasil
Descubra quanto o Corinthians faturou ao vencer a Supercopa do Brasil

Quanto o Porto-BA já faturou?

  • Por não disputar a Série A nem a Série B do Brasileiro, o clube se enquadra no Grupo III da premiação da CBF (times das Séries C, D e demais participantes).
  • Com isso, na 1ª fase, recebe R$ 830 mil, e na 2ª fase, R$ 1 milhão. Assim, o total já garantido soma R$ 1.830.000, podendo aumentar em caso de classificação para a fase seguinte.

Para um clube fora das duas principais divisões nacionais, o valor representa um reforço significativo no orçamento da temporada, especialmente considerando a realidade financeira das equipes que atuam apenas em competições estaduais e divisões inferiores.

Premiação reajustada pela CBF

  • A Confederação Brasileira de Futebol promoveu reajuste nas cotas para 2025, com aumento de 5,39% para o Grupo III - justamente o grupo ao qual o Porto-BA pertence.
  • Assim, caso o clube avance para a terceira fase, o valor salta para mais R$ 2.315.250, o que faria o clube ultrapassar a marca de R$ 4 milhões acumulados na competição.

Próximo desafio

Na segunda fase, o Porto-BA enfrentará o CRB, novamente em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, modelo adotado pela CBF a partir desta edição.

Se repetir o feito da primeira fase, o Morcego pode transformar a Copa do Brasil em uma das competições mais rentáveis da sua história recente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil Porto BA premiação série C

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Porto, clube baiano
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Porto, clube baiano
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Porto, clube baiano
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Porto, clube baiano
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x