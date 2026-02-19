COFRES CHEIOS
Porto-BA garantiu prêmio milionário com classificação heroica na Copa do Brasil; saiba valor
O Morcego conseguiu uma virada histórica com dois jogadores a menos contra o Serra Branca
Por Marina Branco
O Porto-BA vem vivendo uma Copa do Brasil memorável, tanto para elenco e torcida, quanto para os cofres do clube. Na segunda fase do torneio, o time baiano já assegurou uma premiação milionária na Copa do Brasil após a classificação heroica diante do Serra Branca.
Mesmo com dois jogadores a menos durante boa parte do confronto, o Morcego venceu por 2 a 1, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, e garantiu, além da vaga na segunda fase da competição nacional, muito dinheiro.
Quanto o Porto-BA já faturou?
- Por não disputar a Série A nem a Série B do Brasileiro, o clube se enquadra no Grupo III da premiação da CBF (times das Séries C, D e demais participantes).
- Com isso, na 1ª fase, recebe R$ 830 mil, e na 2ª fase, R$ 1 milhão. Assim, o total já garantido soma R$ 1.830.000, podendo aumentar em caso de classificação para a fase seguinte.
Para um clube fora das duas principais divisões nacionais, o valor representa um reforço significativo no orçamento da temporada, especialmente considerando a realidade financeira das equipes que atuam apenas em competições estaduais e divisões inferiores.
Premiação reajustada pela CBF
- A Confederação Brasileira de Futebol promoveu reajuste nas cotas para 2025, com aumento de 5,39% para o Grupo III - justamente o grupo ao qual o Porto-BA pertence.
- Assim, caso o clube avance para a terceira fase, o valor salta para mais R$ 2.315.250, o que faria o clube ultrapassar a marca de R$ 4 milhões acumulados na competição.
Próximo desafio
Na segunda fase, o Porto-BA enfrentará o CRB, novamente em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, modelo adotado pela CBF a partir desta edição.
Se repetir o feito da primeira fase, o Morcego pode transformar a Copa do Brasil em uma das competições mais rentáveis da sua história recente.
