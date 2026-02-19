RECORDISTA DE TUDO
40 anos de realeza: relembre a trajetória de Marta, Rainha do Futebol
Entre Copas do Mundo, Olimpíadas, Copa América e prêmios de melhor do mundo, Marta se consagrou como maior jogadora da história
Por Marina Branco
Nesta quinta-feira, 19, a jogadora mais vezes melhor do mundo na história chega aos 40 anos, e o Brasil tem muitos presentes a comemorar. A rainha do futebol, Marta, já vem conquistando títulos e prêmios individuais há mais de duas décadas, construindo seu caminho até o posto de melhor jogadora de todos os tempos.
Com protagonismo em Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, competições continentais e ligas internacionais, a camisa 10 da Seleção Brasileira já atravessou gerações, e deve disputar seu último Mundial finalmente em casa, no Brasil, em 2027.
Copas do Mundo
Marta é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, considerando torneios masculinos e femininos. A brasileira balançou as redes em cinco edições diferentes do Mundial, um feito inédito no futebol.
Ao todo, disputou seis Copas (2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023), tornando-se uma das jogadoras com mais participações na competição, devendo ampliar essa estatística na Copa do Mundo de 2027.
Jogos Olímpicos
Nos Jogos Olímpicos, Marta também deixou sua marca. Pela Seleção Brasileira, conquistou três medalhas de prata, em Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024.
Ela se tornou a primeira jogadora não norte-americana a disputar três finais olímpicas no futebol feminino, adicionando mais um recorde histórico à carreira.
Copa América
Com a camisa da Seleção Brasileira, Marta foi campeã da Copa América Feminina quatro vezes (2003, 2010, 2018 e 2024).
Na conquista mais recente, teve papel decisivo ao marcar nos minutos finais da decisão contra a Colômbia, levando a partida para os pênaltis e contribuindo diretamente para mais um título continental do Brasil.
Prêmios individuais
Marta é a maior vencedora do prêmio de Melhor Jogadora do Mundo da FIFA, com seis conquistas (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018) - mas não parou por aí. Como reconhecimento à sua trajetória, a FIFA criou o “Prêmio Marta”, destinado ao gol mais bonito da temporada no futebol feminino.
Na primeira edição, a própria Marta foi a vencedora. Além disso, em 2025, foi eleita a Maior Jogadora de Todos os Tempos pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).
E nos clubes?
Em termos de clube, Marta já jogou no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, onde joga atualmente. Na Europa, brilhou pelo Umeå IK, da Suécia, onde conquistou quatro títulos da liga nacional e a Liga dos Campeões Feminina.
No Brasil, teve passagem marcante pelo Santos, levantando a Libertadores e a Copa do Brasil em 2009, em uma das temporadas mais emblemáticas do futebol feminino do clube.
Já nos Estados Unidos, defende o Orlando Pride desde 2017. Em 2024, viveu uma temporada histórica ao conquistar o NWSL Championship e o NWSL Shield, troféu dado à equipe com melhor campanha na fase regular.
Rainha do futebol
Fora dos campos, Marta se tornou, além de uma ídola mundial e um símbolo de seu país, uma voz fortíssima nadefesa da igualdade de gênero, dos direitos humanos e da valorização da comunidade LGBTQIA+ no futebol.
Em 2010, tornou-se a primeira mulher a eternizar os pés na Calçada da Fama do Maracanã, além de ser nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, atuando na promoção do empoderamento feminino por meio do esporte.
