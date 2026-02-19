40 anos de realeza: relembre a trajetória de Marta, Rainha do Futebol

Siga o A TARDE no Google

Marta pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação I CBF

Nesta quinta-feira, 19, a jogadora mais vezes melhor do mundo na história chega aos 40 anos, e o Brasil tem muitos presentes a comemorar. A rainha do futebol, Marta, já vem conquistando títulos e prêmios individuais há mais de duas décadas, construindo seu caminho até o posto de melhor jogadora de todos os tempos.

Com protagonismo em Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, competições continentais e ligas internacionais, a camisa 10 da Seleção Brasileira já atravessou gerações, e deve disputar seu último Mundial finalmente em casa, no Brasil, em 2027.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Copas do Mundo

Marta é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, considerando torneios masculinos e femininos. A brasileira balançou as redes em cinco edições diferentes do Mundial, um feito inédito no futebol.

Ao todo, disputou seis Copas (2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023), tornando-se uma das jogadoras com mais participações na competição, devendo ampliar essa estatística na Copa do Mundo de 2027.

Marta pela Seleção Brasileira | Foto: Divulgação I CBF

Jogos Olímpicos

Nos Jogos Olímpicos, Marta também deixou sua marca. Pela Seleção Brasileira, conquistou três medalhas de prata, em Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024.

Ela se tornou a primeira jogadora não norte-americana a disputar três finais olímpicas no futebol feminino, adicionando mais um recorde histórico à carreira.

Marta nas Olimpíadas | Foto: Divulgação I COI

Copa América

Com a camisa da Seleção Brasileira, Marta foi campeã da Copa América Feminina quatro vezes (2003, 2010, 2018 e 2024).

Na conquista mais recente, teve papel decisivo ao marcar nos minutos finais da decisão contra a Colômbia, levando a partida para os pênaltis e contribuindo diretamente para mais um título continental do Brasil.

Marta na Copa América | Foto: Divulgação I CBF

Prêmios individuais

Marta é a maior vencedora do prêmio de Melhor Jogadora do Mundo da FIFA, com seis conquistas (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018) - mas não parou por aí. Como reconhecimento à sua trajetória, a FIFA criou o “Prêmio Marta”, destinado ao gol mais bonito da temporada no futebol feminino.

Na primeira edição, a própria Marta foi a vencedora. Além disso, em 2025, foi eleita a Maior Jogadora de Todos os Tempos pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

Marta com seus prêmios de melhor do mundo | Foto: Divulgação I FIFA

E nos clubes?

Em termos de clube, Marta já jogou no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, onde joga atualmente. Na Europa, brilhou pelo Umeå IK, da Suécia, onde conquistou quatro títulos da liga nacional e a Liga dos Campeões Feminina.

No Brasil, teve passagem marcante pelo Santos, levantando a Libertadores e a Copa do Brasil em 2009, em uma das temporadas mais emblemáticas do futebol feminino do clube.

Já nos Estados Unidos, defende o Orlando Pride desde 2017. Em 2024, viveu uma temporada histórica ao conquistar o NWSL Championship e o NWSL Shield, troféu dado à equipe com melhor campanha na fase regular.

Marta pelo Orlando Pride | Foto: Divulgação I Orlando Pride

Rainha do futebol

Fora dos campos, Marta se tornou, além de uma ídola mundial e um símbolo de seu país, uma voz fortíssima nadefesa da igualdade de gênero, dos direitos humanos e da valorização da comunidade LGBTQIA+ no futebol.

Em 2010, tornou-se a primeira mulher a eternizar os pés na Calçada da Fama do Maracanã, além de ser nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, atuando na promoção do empoderamento feminino por meio do esporte.