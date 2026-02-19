Menu
COPA DO MUNDO 2026

Presidente da FIFA garante ingressos esgotados na Copa do Mundo

Infantino saiu em defesa sobre o alto valor dos ingressos para o torneio

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/02/2026 - 13:01 h

Presidente da FIFA Infantino em coletiva de imprensa
Presidente da FIFA Infantino em coletiva de imprensa -

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantiu que a Copa do Mundo terá ingressos esgotados em todas as partidas disputadas. Durante uma entrevista concedida à emissora americana “CNBC” nesta quarta-feira, 18, o dirigente falou sobre a alta compra dos ingressos disponibilizados, e afirmou que em abril, cerca de dois meses antes da competição, será disponibilizada uma nova venda “de última hora”.

“A demanda existe, todos os jogos estão esgotados. Alguns ingressos foram reservados para vendas de última hora. Foram registradas 508 milhões de solicitações em quatro semanas para cerca de sete milhões de ingressos disponíveis, de mais de 200 países ao redor do mundo. Nunca vimos nada parecido, é incrível”, comentou em tom de comemoração.

Ingressos caros

Infantino saiu em defesa sobre o alto valor dos ingressos para a Copa do Mundo, para o presidente da FIFA, a importância do evento justifica os valores ofertados.

“É como se houvesse 104 Super Bowls em um único mês. E, obviamente, isso tem consequências nos preços. Os preços dos ingressos foram definidos, mas, especialmente nos Estados Unidos, existe algo chamado precificação dinâmica, o que significa que os preços sobem ou descem dependendo da demanda e da programação dos jogos. Eles também podem revender seus ingressos em plataformas oficiais, no mercado secundário, e os preços subirão novamente. Isso faz parte do mercado”.

Jovem promessa do Baianão está de saída do Vitória
Jogadoras do Bahia são convocadas para seleção do Uruguai
Rainha Marta faz 40 anos: conheça história da lenda que mudou o futebol mundial

Movimentação de bilhões de dólares

Ainda durante a entrevista, Infantino falou que o torneio deve gerar uma receita próxima dos 11 bilhões de dólares para a FIFA, que prometeu reinvestir esse capital gerado no futebol dos países membros. Já para a economia norte-americana, a movimentação giraria em torno dos 30 bilhões de dólares, com a chegada de milhões de turistas e a criação de milhares de empregos.

