Presidente da FIFA garante ingressos esgotados na Copa do Mundo

Presidente da FIFA Infantino em coletiva de imprensa - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantiu que a Copa do Mundo terá ingressos esgotados em todas as partidas disputadas. Durante uma entrevista concedida à emissora americana “CNBC” nesta quarta-feira, 18, o dirigente falou sobre a alta compra dos ingressos disponibilizados, e afirmou que em abril, cerca de dois meses antes da competição, será disponibilizada uma nova venda “de última hora”.

“A demanda existe, todos os jogos estão esgotados. Alguns ingressos foram reservados para vendas de última hora. Foram registradas 508 milhões de solicitações em quatro semanas para cerca de sete milhões de ingressos disponíveis, de mais de 200 países ao redor do mundo. Nunca vimos nada parecido, é incrível”, comentou em tom de comemoração.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ingressos caros

Infantino saiu em defesa sobre o alto valor dos ingressos para a Copa do Mundo, para o presidente da FIFA, a importância do evento justifica os valores ofertados.

“É como se houvesse 104 Super Bowls em um único mês. E, obviamente, isso tem consequências nos preços. Os preços dos ingressos foram definidos, mas, especialmente nos Estados Unidos, existe algo chamado precificação dinâmica, o que significa que os preços sobem ou descem dependendo da demanda e da programação dos jogos. Eles também podem revender seus ingressos em plataformas oficiais, no mercado secundário, e os preços subirão novamente. Isso faz parte do mercado”.

Movimentação de bilhões de dólares

Ainda durante a entrevista, Infantino falou que o torneio deve gerar uma receita próxima dos 11 bilhões de dólares para a FIFA, que prometeu reinvestir esse capital gerado no futebol dos países membros. Já para a economia norte-americana, a movimentação giraria em torno dos 30 bilhões de dólares, com a chegada de milhões de turistas e a criação de milhares de empregos.