Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TUDO DEFINIDO!

Clubes baianos já têm adversário e data na 2ª fase da Copa do Brasil

Juazeirense, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Porto-BA defendem a Bahia na segunda fase

Marina Branco

Por Marina Branco

20/02/2026 - 10:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Copa do Brasil
Copa do Brasil -

A segunda fase da Copa do Brasil já tem seus confrontos definidos - e a Bahia segue muito bem representada na competição. Ao todo, serão 44 duelos em jogos únicos, com partidas distribuídas entre o fim de fevereiro e o início de março.

Pela primeira vez na história, 126 clubes iniciaram o torneio, número recorde na competição que tem o Corinthians como atual campeão. Quanto aos baianos, quatro disputam esta fase, com Bahia e Vitória chegando na quinta fase.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Porto-BA garantiu prêmio milionário com classificação heroica na Copa do Brasil; saiba valor
Copa do Brasil: Desportiva vence Sampaio Corrêa e ganha prêmio
Registrado no BID, goleiro Bruno treina para estreia na Copa do Brasil

Baianos na segunda fase

A Juazeirense terá compromisso no dia 25 de fevereiro, às 15h30, quando enfrenta o Capital-DF jogando diante de sua torcida. Também no dia 25, às 19h45, a Jacuipense visita o Ceilândia-DF. O Leão do Sisal busca manter a boa sequência e garantir vaga na terceira fase, etapa que já começa a elevar o nível técnico da competição.

Outro representante do estado, o Atlético de Alagoinhas enfrenta o São Bernardo, no dia 25 de fevereiro, às 20h. Por fim, após virada e classificação heroica na primeira fase, o Porto-BA volta a campo no dia 3 de março, às 20h, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé.

Próximas etapas

A ampliação para 126 clubes fez a Copa do Brasil ganhar duas fases extras em 2026, totalizando nove etapas eliminatórias.

  • Segunda fase: 74 times entram e se juntam aos 14 classificados da fase anterior.
  • Terceira fase: 44 classificados mais quatro equipes (Ponte Preta, Barra-SC, Paysandu e Confiança).
  • Quarta fase: 24 clubes disputam vaga.
  • Quinta fase em diante: entram os 20 times da Série A, iniciando oitavas, quartas, semifinais e final.

A Bahia é uma das federações com quatro representantes na competição, e agora, seus clubes tentam transformar a boa presença em protagonismo e seguir avançando na principal competição de mata-mata do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Clubes da Bahia confrontos do futebol copa do brasil fases do torneio jogos únicos representantes estaduais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Copa do Brasil
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Copa do Brasil
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Copa do Brasil
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Copa do Brasil
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x