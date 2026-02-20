Clubes baianos já têm adversário e data na 2ª fase da Copa do Brasil

Copa do Brasil - Foto: CBF

A segunda fase da Copa do Brasil já tem seus confrontos definidos - e a Bahia segue muito bem representada na competição. Ao todo, serão 44 duelos em jogos únicos, com partidas distribuídas entre o fim de fevereiro e o início de março.

Pela primeira vez na história, 126 clubes iniciaram o torneio, número recorde na competição que tem o Corinthians como atual campeão. Quanto aos baianos, quatro disputam esta fase, com Bahia e Vitória chegando na quinta fase.

Baianos na segunda fase

A Juazeirense terá compromisso no dia 25 de fevereiro, às 15h30, quando enfrenta o Capital-DF jogando diante de sua torcida. Também no dia 25, às 19h45, a Jacuipense visita o Ceilândia-DF. O Leão do Sisal busca manter a boa sequência e garantir vaga na terceira fase, etapa que já começa a elevar o nível técnico da competição.

Outro representante do estado, o Atlético de Alagoinhas enfrenta o São Bernardo, no dia 25 de fevereiro, às 20h. Por fim, após virada e classificação heroica na primeira fase, o Porto-BA volta a campo no dia 3 de março, às 20h, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé.

Próximas etapas

A ampliação para 126 clubes fez a Copa do Brasil ganhar duas fases extras em 2026, totalizando nove etapas eliminatórias.

Segunda fase: 74 times entram e se juntam aos 14 classificados da fase anterior.

Terceira fase: 44 classificados mais quatro equipes (Ponte Preta, Barra-SC, Paysandu e Confiança).

Quarta fase: 24 clubes disputam vaga.

Quinta fase em diante: entram os 20 times da Série A, iniciando oitavas, quartas, semifinais e final.

A Bahia é uma das federações com quatro representantes na competição, e agora, seus clubes tentam transformar a boa presença em protagonismo e seguir avançando na principal competição de mata-mata do país.