Lateral mostra surpresa ao ser negociado pelo Bahia: "Tinha perspectiva de ser aproveitado"

Matheus Bahia em ação pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

O Bahia acertou na última semana a venda do lateral-esquerdo Matheus Bahia, cria da base do clube e que assinou um contrato em definitivo com o Internacional. Apresentado no Colorado, o defensor confessa que esperava ter chances no elenco do Tricolor na atual temporada e foi surpreendido com a decisão de ser negociado.

Matheus Bahia esperava ter espaço no Bahia após ser titular absoluto no Ceará nos últimos dois anos, quando atuou por empréstimo. Na última Série A, no entanto, o Vozão acabou rebaixado.

“Pela temporada que eu fiz no Ceará, eu tinha perspectiva de ser aproveitado pelo Bahia, mas são coisas do futebol. Eles tem bons laterais. Não tenho nada contra o Rogério Ceni(técnico do Bahia). O fato de não ter espaço lá, me oportunizou estar chegando aqui (no Internacional) em um clube gigante”, declarou Matheus Bahia.

Na posição de Matheus Bahia, o atual titular do Bahia é Luciano Juba, que foi um dos melhores laterais da última Série A e chegou a ser convocado em 2025 para a seleção brasileira. Já seu reserva imediato é Iago Borduchi, que ainda não conseguiu viver grandes momentos com a camisa do Tricolor.

Carreira de Matheus Bahia

Matheus Bahia tem 26 anos e chegou ao Bahia para o sub-20 depois de passar pelas divisões de base de Palmeiras e Athletico. Ele estrou no profissional em 2020 e foi o dono da posição em 2021, quando fez 51 jogos e participou de 8 gols.

Em 2022, o Bahia foi rebaixado para a Série B e Matheus Bahia ficou marcado por cometer o pênalti que resultou na vitória do Fortaleza em jogo derradeiro pelo rebaixamento. No ano seguinte, na Série B, não conseguiu se destacar.

Nos últimos dois anos, Matheus Bahia atuou por empréstimo no Ceará e foi titular absoluto. Ao todo, acumulou 93 jogos, com 11 assistências.

Futuro no Internacional

Matheus Bahia foi vendido ao Internacional por R$ 6 milhões e assinou até o final de 2027. No Colorado, ele inicialmente deve ser reserva do argentino Bernabei, um dos destaques da equipe.

"São dois jogadores que brigam pela mesma posição, mas sabemos o que podem fazer. Podem jogar em diferentes lugares do campo, mas hoje estão prontos para a mesma posição que necessitamos. Vão vir muitos jogos seguidos, estamos também muito contente porque é um jogador muito bom", disse Paulo Pezzolano, técnico do Internacional.