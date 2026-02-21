CAMPEONATO BAIANO
Capitão do Atlético de Alagoinhas detona campanha: "Uma porcaria"
Willian Kaefer pede desculpas à torcida e desabafa sobre erros fatais no rebaixamento do clube
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
No final do primeiro tempo da partida entre Atlético de Alagoinhas x Bahia, partida válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano.
O capitão do time do Atlético de Alagoinhas, Willian Kaefer, fez um forte desabafo sobre o desempenho do time na competição.
“Quando estamos jogando contra time de camisa, temos que minimizar os erros, coisa que não conseguimos fazer desde o início do campeonato. Infelizmente estamos jogando contra uma grande equipe quando não estamos brigando por nada né, essa é a verdade, fizemos uma porcaria de competição e temos que terminar ela com hombridade, e só resta pedir desculpa para o torcedor do atlético de alagoinhas”, disse.
Leia Também:
O Atlético de Alagoinhas terminou a competição com a última colocação, com apenas 3 pontos marcados, mas sem nenhum resultado positivo. O time está matematicamente rebaixado desde a sétima rodada do estadual.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes