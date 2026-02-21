Capitão do Atlético de Alagoinhas detona campanha: "Uma porcaria"

William Kaefer, capitão do Atlético de Alagoinhas - Foto: Divulgação

No final do primeiro tempo da partida entre Atlético de Alagoinhas x Bahia, partida válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano.

O capitão do time do Atlético de Alagoinhas, Willian Kaefer, fez um forte desabafo sobre o desempenho do time na competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quando estamos jogando contra time de camisa, temos que minimizar os erros, coisa que não conseguimos fazer desde o início do campeonato. Infelizmente estamos jogando contra uma grande equipe quando não estamos brigando por nada né, essa é a verdade, fizemos uma porcaria de competição e temos que terminar ela com hombridade, e só resta pedir desculpa para o torcedor do atlético de alagoinhas”, disse.

O Atlético de Alagoinhas terminou a competição com a última colocação, com apenas 3 pontos marcados, mas sem nenhum resultado positivo. O time está matematicamente rebaixado desde a sétima rodada do estadual.