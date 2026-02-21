Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BAIANO

Capitão do Atlético de Alagoinhas detona campanha: "Uma porcaria"

Willian Kaefer pede desculpas à torcida e desabafa sobre erros fatais no rebaixamento do clube

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/02/2026 - 21:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
William Kaefer, capitão do Atlético de Alagoinhas
William Kaefer, capitão do Atlético de Alagoinhas -

No final do primeiro tempo da partida entre Atlético de Alagoinhas x Bahia, partida válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano.

O capitão do time do Atlético de Alagoinhas, Willian Kaefer, fez um forte desabafo sobre o desempenho do time na competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Quando estamos jogando contra time de camisa, temos que minimizar os erros, coisa que não conseguimos fazer desde o início do campeonato. Infelizmente estamos jogando contra uma grande equipe quando não estamos brigando por nada né, essa é a verdade, fizemos uma porcaria de competição e temos que terminar ela com hombridade, e só resta pedir desculpa para o torcedor do atlético de alagoinhas”, disse.

Leia Também:

Jailton Almeida revela futuro profissional após demissão do UFC
Lateral mostra surpresa ao ser negociado pelo Bahia: "Tinha perspectiva de ser aproveitado"
Corinthians surpreende com demissão de treinador após resultado inesperado

O Atlético de Alagoinhas terminou a competição com a última colocação, com apenas 3 pontos marcados, mas sem nenhum resultado positivo. O time está matematicamente rebaixado desde a sétima rodada do estadual.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atlético de alagoinhas baianão futebol baiano Rebaixamento Willian Kaefer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
William Kaefer, capitão do Atlético de Alagoinhas
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

William Kaefer, capitão do Atlético de Alagoinhas
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

William Kaefer, capitão do Atlético de Alagoinhas
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

William Kaefer, capitão do Atlético de Alagoinhas
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x