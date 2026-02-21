CAMPEONATO BAIANO 2026
"Grata surpresa": Rogério Ceni exalta joia do Bahia após triunfo
Com melhor campanha do Estadual, Esquadrão foca no duelo decisivo contra o O’Higgins pela Libertadores após bater o Atlético-BA
Por Valdomiro Neto
O Bahia terminou a primeira fase do Campeonato Baiano 2026 de maneira invicta. Após vencer o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 4 a 2, o Esquadrão avança para as fases finais da competição com a melhor campanha do estadual.
Em entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni comemorou o resultado positivo e falou sobre a postura da equipe durante o jogo.
Postura da equipe
Rogério Ceni analisou o comportamento do time durante o confronto contra o Carcará:
“Fizemos um bom primeiro tempo. Com as trocas no início da segunda etapa, colocamos jogadores mais jovens, e é normal que soframos um pouco mais. De qualquer maneira, temos que prestar mais atenção no final do jogo e não nos deixarmos envolver pelo adversário.”
Desempenho de Wendell
O treinador exaltou a atuação de Wendell, destacando que o rendimento é fruto das últimas semanas de trabalho no CT:
“Para mim, foi a grata surpresa da noite. Fez um bom primeiro tempo, aliando força física a uma boa técnica; ele vinha treinando muito bem nas últimas duas semanas. Cansou um pouco no final, mas foi uma ótima partida. Foi o jogador que mais se destacou no jogo de hoje.”
Duelo contra o O’Higgins
Ceni também comentou sobre o foco para a partida decisiva contra o O’Higgins, na próxima quarta-feira, 25, pela Copa Libertadores:
“Grandes times são assim: a torcida quer ver o time vencedor e nós também. Vamos fazer o nosso melhor para colocar o Bahia na próxima fase. É um jogo duro, difícil, mas estamos treinando bem e nos preparando para o Bahia avançar na competição.”
