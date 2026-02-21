POLÊMICA NO PAULISTÃO
Jogador solta fala machista contra árbitra: "Não adianta colocar mulher"
Gustavo Marques criticou a escalação de Daiane Muniz após eliminação para o São Paulo
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
Após a derrota do RB Bragantino para o São Paulo, pelo placar de 2 a 1 neste sábado, 21, pelo Paulistão, o zagueiro Gustavo Marques criticou a árbitra da partida, Daiane Caroline Muniz dos Santos.
Irritado após a eliminação, o jogador deu uma declaração com tom machista, detonando a atuação da arbitragem no jogo. Ao comentar os ocorridos do jogo, Gustavo disparou.
Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians e a Federação colocar uma mulher para apitar um jogo deste tamanho.
Confira a fala completa do jogador após a partida:
Leia Também:
Arrependimento
A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais, e logo após o jogo, na área da Zona Mista, Gustavo Marques relatou que foi até a árbitra da partida e pediu desculpas pessoalmente.
"Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daiane. Eu fui ali no vestiário dela, pedi perdão para ela, para a assistente dela também."
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes