Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA NO PAULISTÃO

Jogador solta fala machista contra árbitra: "Não adianta colocar mulher"

Gustavo Marques criticou a escalação de Daiane Muniz após eliminação para o São Paulo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/02/2026 - 22:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Gustavo Marques, zagueiro do RB Bragantino
Gustavo Marques, zagueiro do RB Bragantino -

Após a derrota do RB Bragantino para o São Paulo, pelo placar de 2 a 1 neste sábado, 21, pelo Paulistão, o zagueiro Gustavo Marques criticou a árbitra da partida, Daiane Caroline Muniz dos Santos.

Irritado após a eliminação, o jogador deu uma declaração com tom machista, detonando a atuação da arbitragem no jogo. Ao comentar os ocorridos do jogo, Gustavo disparou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians e a Federação colocar uma mulher para apitar um jogo deste tamanho.
Gustavo Marques - Zagueiro do RB Bragantino

Confira a fala completa do jogador após a partida:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Leia Também:

Capitão do Atlético de Alagoinhas detona campanha: "Uma porcaria"
Jailton Almeida revela futuro profissional após demissão do UFC
Lateral mostra surpresa ao ser negociado pelo Bahia: "Tinha perspectiva de ser aproveitado"

Arrependimento

A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais, e logo após o jogo, na área da Zona Mista, Gustavo Marques relatou que foi até a árbitra da partida e pediu desculpas pessoalmente.

"Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daiane. Eu fui ali no vestiário dela, pedi perdão para ela, para a assistente dela também."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem Paulistão polêmica rb bragantino São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gustavo Marques, zagueiro do RB Bragantino
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Gustavo Marques, zagueiro do RB Bragantino
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Gustavo Marques, zagueiro do RB Bragantino
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Gustavo Marques, zagueiro do RB Bragantino
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x