Jogador solta fala machista contra árbitra: "Não adianta colocar mulher"

Gustavo Marques, zagueiro do RB Bragantino - Foto: Divulgação

Após a derrota do RB Bragantino para o São Paulo, pelo placar de 2 a 1 neste sábado, 21, pelo Paulistão, o zagueiro Gustavo Marques criticou a árbitra da partida, Daiane Caroline Muniz dos Santos.

Irritado após a eliminação, o jogador deu uma declaração com tom machista, detonando a atuação da arbitragem no jogo. Ao comentar os ocorridos do jogo, Gustavo disparou.

Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians e a Federação colocar uma mulher para apitar um jogo deste tamanho. Gustavo Marques - Zagueiro do RB Bragantino

Confira a fala completa do jogador após a partida:

Arrependimento

A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais, e logo após o jogo, na área da Zona Mista, Gustavo Marques relatou que foi até a árbitra da partida e pediu desculpas pessoalmente.

"Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daiane. Eu fui ali no vestiário dela, pedi perdão para ela, para a assistente dela também."