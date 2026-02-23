Jair Ventura lamenta não inscrever reforço argentino no Baianão e faz apelo

Diego Tarzia não vai - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Durante a coletiva de imprensa realizada após a partida entre Vitória e Galícia, que terminou 3 a 0 para o Rubro-Negro, pela nona e última partida da fase de grupos do Baianão, no último domingo, 22, o técnico Jair Ventura lamentou não conseguir inscrever os últimos reforços do Vitória a tempo para a disputa da competição.

A principal lamentação de Jair Ventura foi a impossibilidade de inscrever o argentino Diego Tarzia, que chegou ao clube por empréstimo do Independiente, da Argentina.

“A gente trouxe o gringo também que é canhoto e que não foi inscrito. Mais uma vez o nosso pedido aí para pra federação(baiana de futebol) para pra mudança já. Era um cara que a gente queria ver também agora e vai ter que ver no Campeonato Brasileiro. Isso de repente custa alguns pontos preciosos", afirmou o treinador.

Jair Ventura comandando treino pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória está classificado para a semifinal do Campeonato Baiano e vai enfrentar a Jacuipense no próximo final de semana. Se for à final, o Rubro-Negro terá como adversário Bahia ou Juazeirense.

Impasse

Tarzia chegou ao Vitória no início do mês de fevereiro, e ainda não foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Acontece que, o prazo para inscrição de novos atletas para a disputa do estadual se encerrou no dia 6, impossibilitando que o reforço possa estar em campo pelo Vitória no Baianão.

Tarzia já se encontra treinando com o elenco, e espera regularização no BID para poder atuar com a camisa do Vitória.

Formação do jogador

Tarzia é formado nas divisões de base do Independiente da Argentina e fez sua estreia profissional no ano de 2024, disputando 24 partidas pelo time, com 1 gol e 1 assistência distribuída.

Em 2025, ele disputou 39 partidas, sendo 23 como titular, marcando 4 gols e distribuindo 3 assistências.