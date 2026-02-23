Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIANÃO 2026

Jair Ventura lamenta não inscrever reforço argentino no Baianão e faz apelo

Reforço argentino Diego Tarzia só deve estrear pelo Vitória no Campeonato Brasileiro

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/02/2026 - 13:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diego Tarzia não vai
Diego Tarzia não vai -

Durante a coletiva de imprensa realizada após a partida entre Vitória e Galícia, que terminou 3 a 0 para o Rubro-Negro, pela nona e última partida da fase de grupos do Baianão, no último domingo, 22, o técnico Jair Ventura lamentou não conseguir inscrever os últimos reforços do Vitória a tempo para a disputa da competição.

A principal lamentação de Jair Ventura foi a impossibilidade de inscrever o argentino Diego Tarzia, que chegou ao clube por empréstimo do Independiente, da Argentina.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A gente trouxe o gringo também que é canhoto e que não foi inscrito. Mais uma vez o nosso pedido aí para pra federação(baiana de futebol) para pra mudança já. Era um cara que a gente queria ver também agora e vai ter que ver no Campeonato Brasileiro. Isso de repente custa alguns pontos preciosos", afirmou o treinador.

Jair Ventura comandando treino pelo Vitória
Jair Ventura comandando treino pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória está classificado para a semifinal do Campeonato Baiano e vai enfrentar a Jacuipense no próximo final de semana. Se for à final, o Rubro-Negro terá como adversário Bahia ou Juazeirense.

Impasse

Tarzia chegou ao Vitória no início do mês de fevereiro, e ainda não foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Acontece que, o prazo para inscrição de novos atletas para a disputa do estadual se encerrou no dia 6, impossibilitando que o reforço possa estar em campo pelo Vitória no Baianão.

Tarzia já se encontra treinando com o elenco, e espera regularização no BID para poder atuar com a camisa do Vitória.

Leia Também:

Vitória: Jair Ventura aprova desempenho de Osvaldo como centroavante
Ceni encara cobrança por virada na Libertadores: “Time grande é assim”
Neymar corre contra o tempo: como a eliminação do Santos afeta retorno à Seleção

Formação do jogador

Tarzia é formado nas divisões de base do Independiente da Argentina e fez sua estreia profissional no ano de 2024, disputando 24 partidas pelo time, com 1 gol e 1 assistência distribuída.

Em 2025, ele disputou 39 partidas, sendo 23 como titular, marcando 4 gols e distribuindo 3 assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano cbf Diego Tarzia esporte clube vitória Futebol Jair Ventura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Tarzia não vai
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Diego Tarzia não vai
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Diego Tarzia não vai
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Diego Tarzia não vai
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x