Vitória: Jair Ventura aprova desempenho de Osvaldo como centroavante

Como opção para o ataque na partida válida pela nona e última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano, no qual o Vitória ganhou do Galícia pelo placar de 3 a 0, neste domingo, 22. Jair Ventura teve que improvisar peças do elenco no setor ofensivo por conta de perdas importantes para o Departamento Médico.

Como recurso para suprir a carência de jogadores indisponíveis Renato Kayzer, Renzo López e Pedro Henrique, o técnico Jair Ventura foi obrigado a improvisar, e optou por usar o ponta Osvaldo como centroavante no confronto.

Desempenho positivo

Osvaldo foi um dos destaques na partida contra o Galícia, atuação que rendeu comentários positivos de Jair Ventura durante a coletiva realizada pós jogo.

“Pedro Henrique está recuperando a melhor forma e o Renzo está voltando de lesão. Nós temos esses três noves né?! Trouxemos o Pedro, temos o Renzo e o Kayzer, mas hoje perdemos os três. Gostei muito do Osvaldo no último jogo, já tinha feito isso em outras equipes. Então a gente ganha mais uma opção”, disse o treinador.

Experiência em outros clubes

Jair Ventura ainda destacou a experiência de Osvaldo, afirmando que o mesmo já fez essa função em passagem por outros clubes, e falou que o mesmo tem entrado muito bem nos jogos, assim podendo ganhar mais minutos ao decorrer das partidas.

“Osvaldo já fez essa função em outros clubes. Diferente do Fabri, ele tem um pouco mais de refino e oferece mais triangulações. Essa foi a situação do Osvaldo. A gente pode usar ele ali, eu gostei muito. No jogo passado ele entrou bem, e quem entra bem vai ganhando mais minutagem. Então ganhamos mais um camisa nove com o Osvaldo”.

Osvaldo pelo Vitória

Defendendo as cores do Leão da Barra desde o ano de 2023, Osvaldo é querido pela torcida Rubro-Negra, acumulando 137 partidas, com 17 gols marcados e 14 assistências distribuídas.

O jogador esteve presente no momento em que o clube estava na série B e conquistou o acesso juntamente com o título da competição no ano de 2023, e se mantém sendo uma peça importante não só para o elenco dentro de campo, mas também fora de campo, ajudando o elenco com a sua experiência no mundo futebolístico.