CAMPEONATO BAIANO 2026

Jair Ventura projeta mata-mata do Campeonato Baiano: "Buscar o título"

Após o 3 a 0 sobre o Galícia, técnico rubro-negro exalta controle do jogo e vantagem de decidir a semifinal em casa

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/02/2026 - 20:21 h

Jair Ventura comandando o Vitória
Jair Ventura comandando o Vitória -

Com o resultado por 3 a 0 sobre o Galícia, o Esporte Clube Vitória garantiu a segunda posição no Campeonato Baiano e chega com vantagem na semifinal da competição. Em entrevista coletiva logo após a partida, o técnico Jair Ventura exaltou o resultado positivo e o desempenho da equipe.

Desempenho da equipe

Jair Ventura foi questionado sobre o desempenho da equipe durante a partida, o treinador exaltou o resultado e a postura do time em campo.

“A avaliação é positiva pelo resultado e pela insistência. Nós tivemos o controle da posse de bola durante quase todo o jogo, mas no primeiro tempo faltou aquela última bola, faltou furar o bloqueio muito baixo que o Galícia montou. As mudanças no intervalo foram justamente para isso, para dar mais profundidade e velocidade pelos corredores laterais.”

Importância da posição da tabela

Jair Ventura comentou sobre a importância que estar no topo da tabela traz e a tranquilidade de poder testar novas composições e dar ritmo de jogo a outros atletas.

"A importância é total. Estar no topo da tabela dá uma tranquilidade maior para trabalhar, para testar algumas variações táticas que temos em mente, mas o nosso foco principal continua a ser a evolução constante do grupo, independentemente do que diz a tabela classificativa."

Fator casa na semifinal

O comandante rubro-negro comentou sobre a importância de jogar a semifinal em casa e destacou a força da torcida para ajudar na decisão

"É fundamental. Jogar no Barradão, ao lado do nosso torcedor, nos dá uma força extra. Terminamos a fase de grupos em ascensão e com a confiança alta. Agora é outro campeonato, é mata-mata, e decidir sob nossos domínios é um trunfo que conquistamos com mérito hoje. Vamos focar totalmente na evolução desse grupo para buscar o título."

Tags:

campeonato baiano ec vitória Jair Ventura

x