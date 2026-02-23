Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JOGO DECISIVO

Ceni encara cobrança por virada na Libertadores: “Time grande é assim”

Técnico trata cobrança da torcida como natural antes da decisão contra o O'Higgins

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/02/2026 - 9:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tricolor busca reverter placar diante do O’Higgins em casa.
Tricolor busca reverter placar diante do O’Higgins em casa. -

O Bahia entrou em campo no último sábado, 21, com sua situação já garantida no Campeonato Baianoo que não impediu a torcida tricolor de fazer cobranças relacionadas a outra competição: a Libertadores.

Durante o triunfo por 4 a 2 sobre o Atlético de Alagoinhas, os torcedores do Esquadrão presentes no Estádio de Pituaçu cobraram o comandante azul, vermelho e branco pela classificação diante do O’Higgins, pela segunda fase da pré-Libertadores. O confronto decisivo será disputado nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A torcida entoou o coro “Rogério Ceni, preste atenção, ganhar quarta-feira é obrigação” e, após a partida, durante a coletiva de imprensa, o treinador respondeu às cobranças. Segundo o técnico Rogério Ceni, a exigência faz parte do futebol de alto nível.

Time grande é assim
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Leia Também:

Bahia pode ter surpresa no ataque para a decisão contra o O’Higgins
Bahia supera o Vitória e alcança marca inédita no Campeonato Baiano
Time de Bellintani e Gilberto derruba gigante da Série A e pode ser campeão estadual

“A torcida quer ver o time sempre vencedor, e nós também. Jogo duro, difícil, mas estamos nos preparando bem para fazer um grande jogo e colocar o Bahia na terceira fase da Libertadores. [...] Vamos tentar fazer nosso melhor, como a gente sempre faz, principalmente nos jogos em casa. Esse ano já fizemos bons jogos. Quarta-feira vamos estar muito motivados para ver o torcedor feliz com a classificação”, afirmou o treinador.

Para avançar, o Tricolor de Aço precisa reverter o resultado do confronto de ida, quando foi derrotado por 1 a 0. Uma vitória por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols assegura a classificação direta à terceira fase do torneio continental.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia Copa Libertadores esporte Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tricolor busca reverter placar diante do O’Higgins em casa.
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Tricolor busca reverter placar diante do O’Higgins em casa.
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Tricolor busca reverter placar diante do O’Higgins em casa.
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Tricolor busca reverter placar diante do O’Higgins em casa.
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x