Ceni encara cobrança por virada na Libertadores: “Time grande é assim”

Tricolor busca reverter placar diante do O’Higgins em casa. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entrou em campo no último sábado, 21, com sua situação já garantida no Campeonato Baiano — o que não impediu a torcida tricolor de fazer cobranças relacionadas a outra competição: a Libertadores.

Durante o triunfo por 4 a 2 sobre o Atlético de Alagoinhas, os torcedores do Esquadrão presentes no Estádio de Pituaçu cobraram o comandante azul, vermelho e branco pela classificação diante do O’Higgins, pela segunda fase da pré-Libertadores. O confronto decisivo será disputado nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova.

A torcida entoou o coro “Rogério Ceni, preste atenção, ganhar quarta-feira é obrigação” e, após a partida, durante a coletiva de imprensa, o treinador respondeu às cobranças. Segundo o técnico Rogério Ceni, a exigência faz parte do futebol de alto nível.

“A torcida quer ver o time sempre vencedor, e nós também. Jogo duro, difícil, mas estamos nos preparando bem para fazer um grande jogo e colocar o Bahia na terceira fase da Libertadores. [...] Vamos tentar fazer nosso melhor, como a gente sempre faz, principalmente nos jogos em casa. Esse ano já fizemos bons jogos. Quarta-feira vamos estar muito motivados para ver o torcedor feliz com a classificação”, afirmou o treinador.

Para avançar, o Tricolor de Aço precisa reverter o resultado do confronto de ida, quando foi derrotado por 1 a 0. Uma vitória por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols assegura a classificação direta à terceira fase do torneio continental.