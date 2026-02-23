Semifinal do Campeonato Baiano: data e horário dos jogos são anunciadas

Taça do Baianão - Foto: Reprodução I X

A Federação Bahiana de Futebol definiu a programação das semifinais do Campeonato Baiano e Bahia e Vitória já sabem data e horário de suas partidas na fase que será disputada em jogos únicos entre Bahia x Juazeirense e Vitória x Jacuipense.

Bahia x Juazeirense

O primeiro duelo acontece no sábado, 28, às 17h, quando o Bahia recebe a Juazeirense na Arena Fonte Nova. A partida foi antecipada para o sábado por conta da possível classificação do Tricolor para a terceira fase da Pré-Libertadores, caso vire o jogo contra o O'Higgins, do Chile, na quarta-feira, 25.

Assim, a Conmebol reservou a terça-feira, 3, como data-base para o início dessa etapa, o que poderia impactar o calendário da equipe.

Vitória x Jacuipense

Já no domingo, 1º, também às 17h, será a vez de Vitória e Jacuipense medirem forças no Barradão, definindo o segundo finalista da competição estadual.

Por se tratar de jogos únicos, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga para a final será nos pênaltis.

Grande final

A grande final, também em jogo único, está marcada para o dia 8 de março. Se for à final, o Bahia irá jogar como mandante contra qualquer adversário. Já o Vitória será mandante se o adversário em uma possível final for a Juazeirense.