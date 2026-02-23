Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DUPLA BA-VI EM CASA!

Semifinal do Campeonato Baiano: data e horário dos jogos são anunciadas

A Federação Baiana de Futebol divulgou a programação das semifinais do Campeonato Baiano

Marina Branco

Por Marina Branco

23/02/2026 - 15:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Taça do Baianão
Taça do Baianão -

A Federação Bahiana de Futebol definiu a programação das semifinais do Campeonato Baiano e Bahia e Vitória já sabem data e horário de suas partidas na fase que será disputada em jogos únicos entre Bahia x Juazeirense e Vitória x Jacuipense.

Leia Também:

Jair Ventura lamenta não inscrever reforço argentino no Baianão e faz apelo
Vitória supera o Galícia e vai para semifinal do Baianão em vantagem
Bahia goleia Atlético-BA por 4 a 2 e confirma liderança no Baianão

Bahia x Juazeirense

O primeiro duelo acontece no sábado, 28, às 17h, quando o Bahia recebe a Juazeirense na Arena Fonte Nova. A partida foi antecipada para o sábado por conta da possível classificação do Tricolor para a terceira fase da Pré-Libertadores, caso vire o jogo contra o O'Higgins, do Chile, na quarta-feira, 25.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assim, a Conmebol reservou a terça-feira, 3, como data-base para o início dessa etapa, o que poderia impactar o calendário da equipe.

Vitória x Jacuipense

Já no domingo, 1º, também às 17h, será a vez de Vitória e Jacuipense medirem forças no Barradão, definindo o segundo finalista da competição estadual.

Por se tratar de jogos únicos, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga para a final será nos pênaltis.

Grande final

A grande final, também em jogo único, está marcada para o dia 8 de março. Se for à final, o Bahia irá jogar como mandante contra qualquer adversário. Já o Vitória será mandante se o adversário em uma possível final for a Juazeirense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato baiano Futebol jacuipense juazeirense vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça do Baianão
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Taça do Baianão
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Taça do Baianão
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Taça do Baianão
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x