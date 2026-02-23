Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORA!

Bahia terá desfalque de Gilberto em jogo decisivo da Libertadores

Gilberto passa por cirurgia e não joga partida crucial contra O’Higgins

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/02/2026 - 12:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lateral-direito não enfrenta o O’Higgins
Lateral-direito não enfrenta o O’Higgins -

O lateral-direito Gilberto não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o O’Higgins, nesta quarta-feira, 25, às 19h, pelo jogo decisivo da 2ª fase da pré-Libertadores.

O Bahia informou, nesta segunda-feira, 23, que o jogador apresentou um quadro de apendicite e passou por um procedimento cirúrgico.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Libertadores: Bahia tenta quebrar sina para garantir vaga na 3ª fase
Ceni encara cobrança por virada na Libertadores: “Time grande é assim”
Bahia pode ter surpresa no ataque para a decisão contra o O’Higgins

Segundo o clube, a cirurgia foi realizada com sucesso e o atleta já recebeu alta hospitalar. No entanto, Gilberto ficará ausente do jogo de volta da Libertadores enquanto se recupera do procedimento cirúrgico.

Problemas no setor defensivo

Além do lateral-direito Gilberto, o técnico Rogério Ceni também não contará com os zagueiros David Duarte e Kanu para o confronto diante do O’Higgins. Os atletas estão no Departamento Médico do Tricolor, em recuperação de lesões na coxa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Departamento médico esporte Gilberto libertadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lateral-direito não enfrenta o O’Higgins
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Lateral-direito não enfrenta o O’Higgins
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Lateral-direito não enfrenta o O’Higgins
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Lateral-direito não enfrenta o O’Higgins
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x