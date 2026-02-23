FORA!
Bahia terá desfalque de Gilberto em jogo decisivo da Libertadores
Gilberto passa por cirurgia e não joga partida crucial contra O’Higgins
Por Téo Mazzoni
O lateral-direito Gilberto não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o O’Higgins, nesta quarta-feira, 25, às 19h, pelo jogo decisivo da 2ª fase da pré-Libertadores.
O Bahia informou, nesta segunda-feira, 23, que o jogador apresentou um quadro de apendicite e passou por um procedimento cirúrgico.
Segundo o clube, a cirurgia foi realizada com sucesso e o atleta já recebeu alta hospitalar. No entanto, Gilberto ficará ausente do jogo de volta da Libertadores enquanto se recupera do procedimento cirúrgico.
Problemas no setor defensivo
Além do lateral-direito Gilberto, o técnico Rogério Ceni também não contará com os zagueiros David Duarte e Kanu para o confronto diante do O’Higgins. Os atletas estão no Departamento Médico do Tricolor, em recuperação de lesões na coxa.
