Libertadores: Bahia tenta quebrar sina para garantir vaga na 3ª fase

Bahia desafia tabu histórico para seguir na Libertadores

O Bahia disputa, nesta quarta-feira, 25, a partida mais importante da temporada até aqui e, para manter vivo o sonho da Copa Libertadores da América, precisará superar um obstáculo histórico. Após perder o jogo de ida para o O’Higgins, o Esquadrão terá de reverter o placar — e o retrospecto nesse cenário não é animador.

Em seus 95 anos de história, considerando apenas competições oficiais, o Tricolor conseguiu virar apenas 16 dos 63 confrontos de mata-mata em dois jogos nos quais foi derrotado na primeira partida. O desempenho representa cerca de 25% de aproveitamento nessa circunstância.

Quando o recorte se restringe à Libertadores, o histórico é ainda mais desafiador. O Bahia foi eliminado duas vezes após perder o jogo de ida: em 1960, quando sofreu 3 a 0 para o San Lorenzo, mesmo vencendo a volta por 3 a 2, e em 1989, após derrota por 1 a 0 para o Internacional na ida e empate por 0 a 0 no confronto de volta.

Apesar da dificuldade histórica, a última virada em mata-mata aconteceu recentemente. Na semifinal do Campeonato Baiano de 2025, o Bahia eliminou o Jacuipense após perder o jogo de ida e avançou à final, na qual se sagrou campeão.

Viradas do Bahia após derrota no jogo de ida:

Jacuipense (Baiano 2025) — 1x2 / 5x0

Itabuna (Baiano 2023) — 0x1 / 4x1

Ceará (Copa do Nordeste 2021) — 0x1 / 2x1 (pênaltis)

Melgar (Sul-Americana 2020) — 0x1 / 4x0

Blooming (Sul-Americana 2018) — 0x1 / 4x0

Vitória (Copa do Nordeste 2017) — 1x2 / 2x0

Vitória da Conquista (Baiano 2015) — 0x3 / 6x0

Vitória da Conquista (Baiano 2012) — 0x1 / 1x0 (vantagem no regulamento)

Remo (Copa do Brasil 2012) — 1x2 / 4x0

Vitória (Baiano 2000) — 1x2 / 3x0

Ji-Paraná (Copa do Brasil 2000) — 0x1 / 5x0

América-RN (Copa do Nordeste 1999) — 1x2 / 6x3

Botafogo-SP (Copa do Brasil 1999) — 0x1 / 5x0

Cruzeiro (Copa do Brasil 1989) — 1x0 / 2x0

Santa Cruz (Torneio Norte-Nordeste 1978) — 1x2 / 3x1

Galícia (Baiano 1945) — 1x2 / 4x4 (vantagem no regulamento)

Para avançar, o Bahia precisa reverter o resultado da ida, quando foi derrotado por 1 a 0. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garante a classificação direta à terceira fase do torneio continental.