ESPORTES
"FANTASMA" DA IDA

Libertadores: Bahia tenta quebrar sina para garantir vaga na 3ª fase

Tricolor precisa contrariar histórico em mata-matas após derrota na ida

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/02/2026 - 11:32 h

Bahia desafia tabu histórico para seguir na Libertadores
Bahia desafia tabu histórico para seguir na Libertadores

O Bahia disputa, nesta quarta-feira, 25, a partida mais importante da temporada até aqui e, para manter vivo o sonho da Copa Libertadores da América, precisará superar um obstáculo histórico. Após perder o jogo de ida para o O’Higgins, o Esquadrão terá de reverter o placar — e o retrospecto nesse cenário não é animador.

Em seus 95 anos de história, considerando apenas competições oficiais, o Tricolor conseguiu virar apenas 16 dos 63 confrontos de mata-mata em dois jogos nos quais foi derrotado na primeira partida. O desempenho representa cerca de 25% de aproveitamento nessa circunstância.

Quando o recorte se restringe à Libertadores, o histórico é ainda mais desafiador. O Bahia foi eliminado duas vezes após perder o jogo de ida: em 1960, quando sofreu 3 a 0 para o San Lorenzo, mesmo vencendo a volta por 3 a 2, e em 1989, após derrota por 1 a 0 para o Internacional na ida e empate por 0 a 0 no confronto de volta.

Apesar da dificuldade histórica, a última virada em mata-mata aconteceu recentemente. Na semifinal do Campeonato Baiano de 2025, o Bahia eliminou o Jacuipense após perder o jogo de ida e avançou à final, na qual se sagrou campeão.

Viradas do Bahia após derrota no jogo de ida:

  • Jacuipense (Baiano 2025) — 1x2 / 5x0
  • Itabuna (Baiano 2023) — 0x1 / 4x1
  • Ceará (Copa do Nordeste 2021) — 0x1 / 2x1 (pênaltis)
  • Melgar (Sul-Americana 2020) — 0x1 / 4x0
  • Blooming (Sul-Americana 2018) — 0x1 / 4x0
  • Vitória (Copa do Nordeste 2017) — 1x2 / 2x0
  • Vitória da Conquista (Baiano 2015) — 0x3 / 6x0
  • Vitória da Conquista (Baiano 2012) — 0x1 / 1x0 (vantagem no regulamento)
  • Remo (Copa do Brasil 2012) — 1x2 / 4x0
  • Vitória (Baiano 2000) — 1x2 / 3x0
  • Ji-Paraná (Copa do Brasil 2000) — 0x1 / 5x0
  • América-RN (Copa do Nordeste 1999) — 1x2 / 6x3
  • Botafogo-SP (Copa do Brasil 1999) — 0x1 / 5x0
  • Cruzeiro (Copa do Brasil 1989) — 1x0 / 2x0
  • Santa Cruz (Torneio Norte-Nordeste 1978) — 1x2 / 3x1
  • Galícia (Baiano 1945) — 1x2 / 4x4 (vantagem no regulamento)

Para avançar, o Bahia precisa reverter o resultado da ida, quando foi derrotado por 1 a 0. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garante a classificação direta à terceira fase do torneio continental.

Qual é a situação atual do Bahia na Copa Libertadores?

O Bahia enfrenta uma partida crucial para manter viva a esperança de classificação na Copa Libertadores, após perder o primeiro jogo por 1 a 0 contra o O’Higgins.

Quais são as chances do Bahia reverter o placar?

Historicamente, o Bahia tem um aproveitamento inferior a 25% em viradas após derrotas no primeiro jogo, o que torna a missão desafiadora.

Quando foi a última vez que o Bahia conseguiu uma virada importante?

A última virada expressiva foi na semifinal do Campeonato Baiano de 2025, quando o Bahia venceu o Jacuipense após ter perdido o jogo de ida.

Quantas vezes o Bahia foi eliminado da Libertadores após perder o primeiro jogo?

O Bahia foi eliminado duas vezes da Libertadores após derrotas no jogo de ida: em 1960 para o San Lorenzo e em 1989 pelo Internacional.

O que o Bahia precisa para avançar na Libertadores?

Para avançar, o Bahia deve vencer por pelo menos 2 a 0 no jogo de volta ou triunfar por 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.

x