Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTRELA

Ex-Bahia iguala recorde no Paulistão após eliminar Santos de Neymar

Ex-treinador do Tricolor comanda o Novorizontino, que é a sensação do Campeonato Paulista

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/02/2026 - 19:13 h | Atualizada em 23/02/2026 - 19:24

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Enderson Moreira
Enderson Moreira -

Comandado por Enderson Moreira, ex-técnico do Bahia, o Grêmio Novorizontino eliminou o Santos no Campeonato Paulista e chegou à semifinal — igualando sua melhor campanha na história da competição. Líder da primeira fase com 16 pontos em oito jogos, a equipe bateu o Peixe, que tinha Neymar e Gabriel Barbosa como titulares, por 2 a 1 dentro de casa.

"A forma com que a gente conquista essa vaga é muito importante para todos nós. Não fomos uma equipe que enfrentou um gigante como o Santos e ficou lá atrás, se defendendo, especulando um contra-ataque. Nós marcamos alto, criamos dificuldades. Eles têm vários jogadores com muita capacidade, jogadores diferenciados", valorizou Enderson após o duelo das quartas de final.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Fizemos um jogo que planejamos, de poder tirar espaço, compactar bem. A equipe dá uma resposta muito positiva em termos táticos.
Enderson Moreira
Neymar e Robson antes da partida entre Novorizontino e Santos
Neymar e Robson antes da partida entre Novorizontino e Santos | Foto: Juan Rodrigues/Novorizontino

Leia Também:

Ex-Bahia estreia no exterior com gol em derrota do Orlando City
Oficial! Bahia anuncia transferência de volante para clube da China
CBF amplia prazo para contratações e clubes podem se reforçar após os estaduais

Além de líder, o Novorizontino é o detentor do melhor ataque da etapa de pontos corridos, com 16 gols marcados, além de ter em seu elenco os dois maiores artilheiros do torneio — Robson e Rômulo, com 7 e 5 tentos, respectivamente.

O Tigre, como é conhecido, será adversário do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Dentro de casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, a equipe entra em campo no sábado, 28, às 20h30, valendo a vaga inédita na grande decisão da competição.

O Novorizontino se classificou à semifinal do Paulistão pela primeira vez em 2024, quando foi eliminado pelo Palmeiras, em derrota por 1 a 0 no Allianz Parque, quando Endrick marcou o gol decisivo. Vale mencionar que Palmeiras e São Paulo duelam do outro lado da chave pela vaga na final nesta temporada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Enderson Moreira
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Enderson Moreira
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Enderson Moreira
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Enderson Moreira
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x