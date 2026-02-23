ESTRELA
Ex-Bahia iguala recorde no Paulistão após eliminar Santos de Neymar
Ex-treinador do Tricolor comanda o Novorizontino, que é a sensação do Campeonato Paulista
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
Comandado por Enderson Moreira, ex-técnico do Bahia, o Grêmio Novorizontino eliminou o Santos no Campeonato Paulista e chegou à semifinal — igualando sua melhor campanha na história da competição. Líder da primeira fase com 16 pontos em oito jogos, a equipe bateu o Peixe, que tinha Neymar e Gabriel Barbosa como titulares, por 2 a 1 dentro de casa.
"A forma com que a gente conquista essa vaga é muito importante para todos nós. Não fomos uma equipe que enfrentou um gigante como o Santos e ficou lá atrás, se defendendo, especulando um contra-ataque. Nós marcamos alto, criamos dificuldades. Eles têm vários jogadores com muita capacidade, jogadores diferenciados", valorizou Enderson após o duelo das quartas de final.
Fizemos um jogo que planejamos, de poder tirar espaço, compactar bem. A equipe dá uma resposta muito positiva em termos táticos.
Leia Também:
Além de líder, o Novorizontino é o detentor do melhor ataque da etapa de pontos corridos, com 16 gols marcados, além de ter em seu elenco os dois maiores artilheiros do torneio — Robson e Rômulo, com 7 e 5 tentos, respectivamente.
O Tigre, como é conhecido, será adversário do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Dentro de casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, a equipe entra em campo no sábado, 28, às 20h30, valendo a vaga inédita na grande decisão da competição.
O Novorizontino se classificou à semifinal do Paulistão pela primeira vez em 2024, quando foi eliminado pelo Palmeiras, em derrota por 1 a 0 no Allianz Parque, quando Endrick marcou o gol decisivo. Vale mencionar que Palmeiras e São Paulo duelam do outro lado da chave pela vaga na final nesta temporada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes