Ex-Bahia estreia no exterior com gol em derrota do Orlando City

Tem tricolor brilhando no mundo inteiro! Mesmo tendo perdido por 2 a 1 para o New York Red Bulls na Major League Soccer (MLS), a estreia de Tiago pelo Orlando City foi memorável e começou do melhor jeito possível - com gol.
Revelado pelo Bahia, o atacante entrou em campo pela primeira vez pelo novo clube no último sábado, 21, e já marcou. Na partida, os visitantes definiram o confronto ainda na etapa inicial, com dois gols de Julian Hall.
Já nos minutos finais do segundo tempo, Tiago aproveitou oportunidade e diminuiu o placar no Inter&Co Stadium, marcando o único gol de seu time na partida.
Tiago no Bahia
Tiago deixou o Bahia no final do ano passado, depois de um 2025 inesquecível em que passou a receber mais oportunidades no Campeonato Baiano e brilhou na Copa do Nordeste, onde terminou como artilheiro e ainda anotou um hat-trick na decisão.
No segundo semestre, ganhou espaço definitivo no elenco principal, impulsionado por lesões no ataque e pela negociação de Lucho Rodríguez. O desempenho consistente rendeu renovação contratual até o fim de 2027 antes da transferência.
Na temporada, somou 11 gols e três assistências em 43 partidas, números que o colocaram como um dos principais jogadores formados na base do clube nos últimos anos, alcançando uma marca que não era registrada desde 2012 por um atleta revelado pelo Bahia.
