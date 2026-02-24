Bahia perde segunda seguida e amarga vice-lanterna da Série A1

Siga o A TARDE no Google

O Bahia segue sem vencer no Campeonato Brasileiro Feminino e acumula a segunda derrota consecutiva na competição. Nesta segunda-feira, 23, as Mulheres de Aço visitaram o São Paulo, em Cotia, em jogo válido pela segunda rodada da Série A1, e foram superadas por 2 a 1.

O gol de honra do Tricolor de Aço foi marcado por Cássia, enquanto o São Paulo balançou as redes com Crivelari e Gadu, garantindo os três pontos.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas ocupa a vice-lanterna do Brasileirão Série A1, na 17ª posição, sem ter conquistado pontos nos dois primeiros jogos da competição.

O próximo compromisso das Mulheres de Aço será o clássico Ba-Vi, diante do Vitória, no dia 16 de março, em Pituaçu, válido pela terceira rodada da Série A1.

O jogo

Nos 10 primeiros minutos, o Bahia criou duas oportunidades com chutes de fora da área: primeiro com Cássia e, em seguida, com Roque.

Aos 13 minutos, no entanto, o São Paulo abriu o placar. A defesa do Bahia afastou mal, e Crivelari aproveitou a falha para finalizar e colocar o time da casa em vantagem.

As Mulheres de Aço empataram aos 24 minutos, após uma bela jogada de Dan pela direita. A camisa 2 driblou a defensora e cruzou para a área, onde a bola sobrou para Cássia igualar o marcador.

Na segunda etapa, aos nove minutos, o São Paulo voltou à frente do placar com Gadu.

O Bahia, comandado por Felipe Freitas, entrou em campo com a seguinte formação: Yanne; Dan (Aila), Rute (Carol Martins), Tchula e Mila Santos; Suelen e Raquel; Cássia, Roque (Dany Silva), Wendy (Angela) e Gica (Tosti).