Por que ser "retranqueiro" pode ajudar o Bahia contra o O'Higgins
Os times se enfrentam na Fonte Nova nesta quarta-feira, 25, pelo jogo de volta da Pré-Libertadores
Por Marina Branco
O jogo de volta contra o O'Higgins pela Pré-Libertadores está se aproximando, e os torcedores do Bahia começam a elencar seus medos e preocupações - entre eles, a possibilidade de um Esquadrão "retranqueiro" na grande decisão.
No entanto, para reverter o 1 a 0 sofrido no Chile, a famosa "retranca" pode não ser um ponto tão negativo, como mostram os números das duas equipes em suas respectivas competições nacionais na temporada até então.
Volume vs eficiência
Na comparação entre Brasileirão Série A e Liga de Primera, o O’Higgins tem mais posse de bola (50,8% contra 40,3%) e cria mais grandes chances por jogo (2,3 contra 1,0). À primeira vista, então, parece um time mais agressivo, mas não é bem assim.
O dado muda de figura quando se observa o desperdício. O time chileno perde, em média, 1,5 grandes oportunidades por partida, enquanto o Bahia desperdiça apenas 0,3. Ou seja, cria menos, mas erra muito menos, sem chegar nem mesmo na metade dos erros do chileno.
Em um confronto em que o Tricolor precisa de pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis e dois para avançar direto, a eficiência pode pesar mais do que o volume.
A retranca que sustenta a estratégia
Mas ser eficiente não basta - se o O'Higgins está tentando em volume, o Bahia precisa barrar em volume, coisa que o time tem meios de fazer.Mesmo com menos posse, o Bahia sofre menos gols (0,7 por jogo contra 1,0 do O’Higgins) e apresenta números defensivos muito superiores.
São 31,7 cortes por partida, quase o dobro dos 16,5 do adversário chileno. Também intercepta mais bolas (10,3 contra 6,5) e realiza mais desarmes. Assim, mesmo sem controlar a bola, o Bahia controla o espaço.
Ainda que aceite defender por mais tempo do que atacar, o Esquadrão defende melhor e, quando ataca, é mais eficiente. O Bahia "retranqueiro" pode ser um modelo que, na prática, tem sido eficiente até certo ponto.
O Tricolor finaliza praticamente o mesmo número de vezes no alvo que o O’Higgins (4,7 contra 4,0 por jogo) e tem média de gols superior (1,3 contra 1,0), mesmo com menos posse.
Assim, o Bahia não precisa dominar a bola para dominar o resultado, e na Fonte Nova, tudo indica que até o domínio de bola estará a favor do Tricolor. Fora de casa, o O’Higgins deve ter menos espaço para controlar o ritmo e, se repetir o padrão de desperdício nas grandes chances, pode oferecer ao Bahia o ambiente ideal.
O O’Higgins cria mais, mas concede mais espaço atrás. O Bahia cria menos, mas sofre menos e é mais econômico. Por isso, se mantiver a solidez defensiva e aproveitar as chances que surgirem, o Bahia mostra, pelos números, que tem caminho viável para reverter o 1 a 0 e seguir vivo na competição.
