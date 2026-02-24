Menu
CASA CHEIA!

Bahia x O’Higgins: duelo decisivo já tem 43 mil ingressos garantidos

Tricolor terá forte apoio da torcida em busca da classificação na Libertadores

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/02/2026 - 10:34 h

Mais de 43 mil ingressos garantidos para o jogo decisivo
Mais de 43 mil ingressos garantidos para o jogo decisivo

Em clima de final, a Arena Fonte Nova vai ferver para o duelo decisivo do Bahia na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, 25, às 19h, o Esquadrão recebe o O’Higgins pelo jogo de volta da 2ª fase preliminar da “Glória Eterna”.

Precisando vencer para reverter a derrota na partida de ida e seguir na luta pela classificação à próxima fase da pré-Libertadores, o Tricolor contará com forte apoio das arquibancadas da Fonte Nova, que estarão tomadas pelas cores azul, vermelha e branca.

De acordo com parcial divulgada pelo Bahia, 43 mil ingressos já foram garantidos para o confronto decisivo, e restam vagas em apenas três setores do estádio: Sudeste, Lounge e Cadeira Especial Superior.

Leia Também:

Por que ser "retranqueiro" pode ajudar o Bahia contra o O'Higgins
Baixa de última hora, titular e joia fora: veja os desfalques do Bahia
Bahia ganha reforço de peso para decisão na Libertadores

Desde a manhã da última quarta-feira, 18, os sócios do plano Esquadrão Tô na Fonte puderam, com prioridade, realizar o check-in que garante presença no jogo. As vendas foram iniciadas no sábado, 21, de forma exclusiva para os sócios Esquadrão de Aço.

No domingo, 22, a comercialização dos bilhetes também foi aberta aos associados da modalidade Esquadrão da Sorte. Já o público geral, incluindo sócios de todas as modalidades e a torcida visitante, passou a ter acesso às entradas a partir da manhã desta segunda-feira, 23.

Os torcedores devem adquirir os ingressos por meio da plataforma Ingresse. O novo sistema se aplica a bilhetes de todos os setores. Para comprar, o usuário deve acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, selecionar a partida desejada e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será finalizada. Outra opção é realizar a aquisição diretamente no site da Ingresse.

x