'Missão épica': Técnico do O'Higgins revela plano para segurar o Bahia

- Foto: Divulgação | Palestino

O O'Higgins venceu o Bahia em seu retorno à Copa Libertadores após 12 anos, mas terá que se segurar na Arena Fonte Nova para voltar ao Chile com a classificação à terceira fase da etapa preliminar. Lucas Bovaglio, técnico da equipe, projetou o confronto em Salvador e descreveu a missão como "épica".

O treinador admitiu que o O'Higgins vai focar mais em se defender e ceder a bola ao Tricolor, cenário parecido com o segundo tempo da partida de ida, em Rancagua. Apesar de reconhecer o alto risco deste tipo de partida, Bovaglio destacou que os contra-ataques devem ser a principal arma do clube chileno.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Quando você vem ao Brasil, sabe que em algum momento vai sofrer. Sabemos que o obstáculo é extremamente difícil, sabemos que temos que ir em busca do épico, mas me ensinaram que nada é impossível", iniciou.

"Eu espero que vamos ter uma partida mais parecida com os últimos 25 minutos da semana passada, em casa, com o Bahia tendo a bola, nós cedendo a iniciativa e defendendo mais no próprio campo do que no campo rival. Isso convida, logicamente, um estado de alerta, porque qualquer erro pode custar muitíssimo, mas também convida a tentação de que, em qualquer interceptação, podemos sair rápido no contra-ataque, temos jogadores que jogar esse tipo de partida", completou Lucas Bovaglio.

Na frente após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o O'Higgins pode até empatar nesta quarta-feira, 25, às 19h, na Arena Fonte Nova, para avançar à terceira fase da Copa Libertadores. O Bahia precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar e qualquer triunfo tricolor pela vantagem mínima garante disputa por pênaltis após o tempo regulamentar.

"Vamos tentar abordar o jogo de forma diferente, porque resistir aqui por tanto tempo é muito difícil. Temos que ser corajosos, temos que acreditar que podemos conseguir, e vamos tentar jogar de uma forma que o adversário também tenha que recuar em algum momento. O que temos que tentar alcançar amanhã é não perder a cabeça. Se nos mantivermos fiéis ao plano de jogo e estivermos tão concentrados quanto precisamos, acho que podemos lutar pela vitória usando nossos pontos fortes", concluiu o treinador.