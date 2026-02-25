Menu
ESPORTES
ESPORTES

Bahia acerta retorno de zagueiro após lesões de Kanu e David Duarte

Zagueiro estava emprestado a time português

Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

Por Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

25/02/2026 - 11:38 h | Atualizada em 25/02/2026 - 11:59

Zagueiro Marcos Victor em ação pelo Bahia
Zagueiro Marcos Victor em ação pelo Bahia

Uma sequência de lesões mudou o planejamento do Bahia para a temporada e o zagueiro Marcos Victor, recentemente emprestado ao Santa Clara, de Portugal, terá uma nova chance no elenco. Conforme soube o Portal A TARDE, o Tricolor solicitou o retorno do defensor.

O que aconteceu?

  • Marcos Victor teve seu empréstimo confirmado pelo Santa Clara neste mês de fevereiro, mas sequer estreou pelo time português.
  • O Bahia decidiu reintegrar Marcos Victor ao elenco por causa das lesões de David Duarte, titular da equipe, e Kanu, seu reserva imediato. Os zagueiros não têm previsão de retorno.
  • David Duarte sofreu um estiramento muscular na região posterior da coxa no início de fevereiro.
  • Kanu, que o substituiu no duelo contra o Vasco, deixou o jogo machucado por uma lesão na coxa esquerda.

'Missão épica': Técnico do O'Higgins revela plano para segurar o Bahia
Chilenos surpreendem com festa em Salvador antes de Bahia x O'Higgins
Saiba por que o triunfo contra O’Higgins define calendário do Bahia

Substitutos

Sem David Duarte e Kanu, o zagueiro Gabriel Xavier assumiu a titularidade da equipe e deve se manter na função. Os outros defensores à disposição são os jovens Fredi e Luiz Gustavo.

Neste cenário que o Bahia decidiu pelo retorno de Marcos Victor. O defensor foi titular do Ceará na última edição do Campeonato Brasileiro e possui mais experiência do que Fredi e Luiz Gustavo.

  • Marcos Victor
  • Fredi
  • Luiz Gustavo
Marcos Victor Fredi Luiz Gustavo

Primeira contratação da Era City

Marcos Victor foi a primeira contratação do Grupo City após assumir a gestão do futebol do Bahia em 2023. O zagueiro foi comprado por R$ 3,9 milhões e assinou um contrato válido até o final de 2027.

Os primeiros jogos de Marcos Victor no Bahia foram de destaque, mas ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou sem jogar por meses. Sem espaço no elenco no ano seguinte, ele acabou emprestado ao Athletico Paranaense.

Marcos Victor só conseguiu uma regularidade no ano passado, quando, emprestado pelo Bahia ao Ceará, atuou em 17 partidas.

Ao todo, entre idas e vindas, o zagueiro soma 23 jogos pelo Bahia.

