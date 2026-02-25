CLIMA DE DECISÃO!
Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista
Mais de mil torcedores do O'Higgins estarão presentes na Arena Fonte Nova
Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni
Salvador foi palco de uma "invasão chilena" para o jogo entre Bahia e O'Higgins, que ocorre às 19h nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova. Cerca de 1200 torcedores da equipe visitante cruzaram o continente para presenciar o confronto pela segunda fase da Copa Libertadores.
Um vídeo gravado pelo Portal A TARDE flagra um montoado de torcedores chilenos cantando do lado de fora da Fonte Nova enquanto esperam o início da partida.
Assista:
Torcedores também se reuniram nesta terça-feira, 24, em um hotel de Salvador para apoiar jogadores e membros da comissão técnica. O O'Higgins venceu o jogo de ida por 1 a 0 e pode até empatar neste duelo de volta para avançar de fase.
O Bahia precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar a classificação no tempo regulamentar. Qualquer triunfo tricolor pela vantagem mínima garante disputa de pênaltis.
