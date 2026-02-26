Menu
MILHÕES EM JOGO

Bahia deixou de faturar milhões após eliminação na Libertadores; saiba valor

Eliminação nos pênaltis contra o O’Higgins custa caro ao Esquadrão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/02/2026 - 7:36 h | Atualizada em 26/02/2026 - 14:13

Tricolor caiu na pré-Libertadores, perdeu premiação milionária e ficou sem calendário internacional em 2026
-

Para além do prejuízo esportivo, a eliminação do Esporte Clube Bahia na Libertadores também representou uma perda significativa para os cofres tricolores.

Nesta quarta-feira, 25, após vencer o O’Higgins por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas ser eliminado na disputa por pênaltis, o Esquadrão deixou de faturar cerca de US$ 600 mil — aproximadamente R$ 3,08 milhões na cotação atual.

O valor seria referente à classificação para a 3ª fase da pré-Libertadores, etapa que o Tricolor de Aço não conseguiu alcançar.

Além disso, vale destacar que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni também perdeu a oportunidade de conquistar mais US$ 1 milhão — o equivalente a cerca de R$ 5,15 milhões — por uma eventual vaga na fase de grupos da “Glória Eterna”.

Sincero, Ronaldo expõe clima após eliminação: “Seria mentiroso dizer que está normal"
Everton Ribeiro admite culpa por pênalti e explica "jeito de bater"
Willian José desabafa após queda do Bahia na Liberta: "Muito doloroso"

Apesar de deixar de receber valores expressivos em premiação, o Bahia não saiu da Copa Libertadores de mãos vazias: pela participação na segunda fase preliminar, o clube azul, vermelho e branco recebeu US$ 500 mil, quantia que corresponde a cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual.

Impacto no calendário

A eliminação também trouxe outro efeito negativo para a temporada tricolor: o Bahia não terá calendário internacional em 2026. Isso porque a queda na 2ª fase da pré-Libertadores impediu o Tricolor de Aço de disputar a Copa Sul-Americana, já que apenas as equipes eliminadas na 3ª fase preliminar herdam vagas na competição.

Qual foi o prejuízo financeiro da eliminação do Bahia na Libertadores?

A eliminação do Bahia representou uma perda significativa de aproximadamente US$ 600 mil (R$ 3,08 milhões) pela não classificação para a 3ª fase da pré-Libertadores.

Quanto o Bahia recebeu por sua participação na Libertadores?

Apesar da eliminação, o Bahia recebeu US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) pela participação na segunda fase da pré-Libertadores.

Qual era a possibilidade de ganho financeiro na fase de grupos da Libertadores?

O Bahia poderia conquistar mais US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões) se tivesse avançado para a fase de grupos da Libertadores.

Como a eliminação afeta o calendário do Bahia para 2026?

A eliminação do Bahia impede o clube de ter calendário internacional em 2026, já que apenas equipes eliminadas na 3ª fase da pré-Libertadores têm direito à vaga na Copa Sul-Americana.

Qual foi o desempenho do Bahia na partida que levou à eliminação?

O Bahia venceu O’Higgins por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas foi eliminado na disputa de pênaltis.

