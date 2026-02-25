Menu
ESPORTES
NÃO DEU

Willian José desabafa após queda do Bahia na Liberta: "Muito doloroso"

Atacante marcou os dois gols do Tricolor no duelo contra o O'Higgins

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/02/2026 - 21:46 h

Willian José e Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Willian José e Everton Ribeiro em campo pelo Bahia -

Autor dos dois gols do Bahia na eliminação na segunda fase da Libertadores para o O'Higgins, Willian José destacou a falta de "tranquilidade" e "paciência" após o gol relâmpago marcado antes do primeiro minuto de jogo.

"Um pouco mais de tranquilidade. Faltou paciência Depois que fizemos o primeiro gol, tomamos algumas decisões que não devíamos ter tomado, mas é o futebol, está só começando o ano. É claro que é muito doloroso para nós ser eliminado da Libertadores, mas é levantar a cabeça", disse em entrevista ao Paramount.

Além do gol marcado com passe de Ademir, que abriu o placar na Arena Fonte Nova, Willian José também balançou a rede nos acréscimos do primeiro tempo, com finalização no rebote do pênalti desperdiçado pelo próprio. O camisa 12 foi substituído no segundo tempo para a entrada de Dell.

"Eu sei que todo mundo tá chateado, a torcida ta chateada e nós também, queríamos muito a classificação para a fase de grupos, mas é levantar a cabeça. Nós já temos maturidade o suficiente para aguentar a pressão, que vai ser muito difícil, mas temos que estar preparado", completou.

Com a eliminação, o Bahia se despede não apenas da Copa Libertadores, mas também de todo o calendário internacional para a temporada 2026. O time comandado por Rogério Ceni agora foca nas finais do Campeonato Baiano, além da Copa do Brasil e Brasileirão.

Tags:

Copa Libertadores ecbahia Willian José

x