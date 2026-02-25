Bahia deixa triunfo escapar, perde nos pênaltis e dá adeus à Liberta

Bahia vence o O’Higgins no tempo normal, mas cai nos pênaltis na Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Fim do sonho continental. O Bahia recebeu o O’Higgins nesta quarta-feira, 25, e, com o apoio de mais de 45 mil torcedores tricolores na Arena Fonte Nova, não conseguiu reverter a derrota sofrida no jogo de ida. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni está eliminada da Copa Libertadores da América de 2026 após vencer a partida por 2 a 1, mas perder nos pênaltis.

O jogo

O Bahia abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando, após excelente trama que começou com uma bola recuperada por Erick Pulga no meio-campo e envolveu Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Ademir, até a bola morrer no fundo da rede adversária após a conclusão de Willian José.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Esquadrão chegou a marcar mais uma vez no primeiro tempo, novamente com Erick Pulga, mas o gol foi invalidado por impedimento. No entanto, antes que os torcedores tricolores pudessem lamentar a marcação, o árbitro Maximiliano Ramírez assinalou um pênalti a favor do Bahia. Willian José foi para a cobrança, desperdiçou, mas, no rebote, marcou seu segundo gol na partida.

No começo da segunda etapa, o O’Higgins diminuiu o placar. Após um vacilo do atacante Ademir na entrada da área, o clube chileno recuperou a posse de bola, invadiu a defesa tricolor com velocidade e balançou as redes com Castillo.

Com o placar de 2 a 1 no tempo regulamentar, a partida foi decidida nos pênaltis e o Bahia foi derrotado após Éverton Ribeiro e Dell desperdiçarem suas cobranças.

Impacto no calendário

Além da eliminação precoce na Libertadores, o Bahia perdeu qualquer chance de disputar a Copa Sul-Americana. Isso porque, ao cair na 2ª fase prévia da “Glória Eterna”, o clube não terá a possibilidade de disputar a Sula em 2026.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo neste sábado, 28, às 17h, novamente na Arena Fonte Nova, em duelo contra a Juazeirense que vale vaga na final do Campeonato Baiano de 2026.

Ficha técnica

Bahia x O’Higgins

O que : 2ª fase da Pré-Libertadores

: 2ª fase da Pré-Libertadores Quando : 25/02, às 19h

: 25/02, às 19h Onde : Arena Fonte Nova

Escalações

Bahia : Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico : Rogério Ceni.

: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir. : Rogério Ceni. O’Higgins : Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Felipe Ogaz, Francisco González, Bryan Rabello, Juan Leiva e Martín Sarrafiore; Miguel Brizuela. Técnico : Lucas Bovaglio.

Arbitragem