"JUNTAR OS CACOS"
Sincero, Ronaldo expõe clima após eliminação: “Seria mentiroso dizer que está normal"
Goleiro reconhece impacto emocional após derrota nos pênaltis na Arena Fonte Nova e pede resposta rápida do elenco
Por Téo Mazzoni
O clima no elenco do Bahia foi de abatimento após a eliminação na segunda fase da pré-Libertadores. Jogando na Arena Fonte Nova, o Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo contra o O’Higgins FC, mas acabou caindo nos pênaltis, em um desfecho que frustrou jogadores e torcida.
Após a partida, o goleiro Ronaldo reconheceu o impacto emocional do resultado, mas ressaltou a necessidade de reação imediata diante da sequência decisiva da temporada.
O arqueiro destacou que o momento exige união do grupo para superar a frustração e retomar o foco nas próximas competições. “Ficamos muito chateados, todo mundo de cabeça baixa. Mas não há outra coisa a fazer a não ser juntar os cacos dessa eliminação e permanecer unidos neste momento para reverter a situação o mais rápido possível”, afirmou o goleiro.
Mesmo com o revés, Ronaldo enfatizou a responsabilidade do elenco diante das expectativas criadas pelo investimento do clube e pela pressão natural de vestir a camisa tricolor.
O orçamento é alto, então temos que dar uma resposta à altura
