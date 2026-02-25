Menu
HOME > ESPORTES
"JUNTAR OS CACOS"

Sincero, Ronaldo expõe clima após eliminação: “Seria mentiroso dizer que está normal"

Goleiro reconhece impacto emocional após derrota nos pênaltis na Arena Fonte Nova e pede resposta rápida do elenco

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/02/2026 - 23:35 h

Após a queda do Bahia para o O’Higgins FC na pré-Copa Libertadores da América, Ronaldo admite abalo mental e cobra reação imediata.
Após a queda do Bahia para o O'Higgins FC na pré-Copa Libertadores da América, Ronaldo admite abalo mental e cobra reação imediata.

O clima no elenco do Bahia foi de abatimento após a eliminação na segunda fase da pré-Libertadores. Jogando na Arena Fonte Nova, o Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo contra o O’Higgins FC, mas acabou caindo nos pênaltis, em um desfecho que frustrou jogadores e torcida.

Após a partida, o goleiro Ronaldo reconheceu o impacto emocional do resultado, mas ressaltou a necessidade de reação imediata diante da sequência decisiva da temporada.

Eu seria mentiroso se dissesse que o mental está normal depois de uma eliminação dessa forma Eu seria mentiroso se dissesse que o mental está normal depois de uma eliminação dessa forma
Ronaldo - goleiro do Bahia

O arqueiro destacou que o momento exige união do grupo para superar a frustração e retomar o foco nas próximas competições. “Ficamos muito chateados, todo mundo de cabeça baixa. Mas não há outra coisa a fazer a não ser juntar os cacos dessa eliminação e permanecer unidos neste momento para reverter a situação o mais rápido possível”, afirmou o goleiro.

Mesmo com o revés, Ronaldo enfatizou a responsabilidade do elenco diante das expectativas criadas pelo investimento do clube e pela pressão natural de vestir a camisa tricolor.

O orçamento é alto, então temos que dar uma resposta à altura
Ronaldo - goleiro do Bahia

x