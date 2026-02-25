Everton Ribeiro admite culpa por pênalti e explica "jeito de bater"

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A eliminação do Bahia na segunda fase da Copa Libertadores deixou um clima de abatimento no elenco tricolor. Após o empate que levou a decisão para os pênaltis diante do O’Higgins, na Arena Fonte Nova, o capitão Everton Ribeiro destacou a tristeza do grupo e admitiu a culpa pelo pênalti decisivo perdido.

“É um momento de muita tristeza, está todo mundo cabisbaixo, pouca conversa. Às vezes faltam palavras para um jogo que a gente jogou bem, mas infelizmente não conseguimos matá-lo e foi para os pênaltis”, afirmou o jogador após o resultado.

Everton também comentou a cobrança decisiva desperdiçada na disputa por penalidades e assumiu a responsabilidade pelo lance.

"Fui infeliz ali na cobrança, é o meu jeito de bater, não consegui deslocar o goleiro e ele foi bem, me atrapalhou bastante, mas agora é seguir em frente", disse.

"Jogar em time grande, camisa pesada, a cobrança sempre é grande. Quando vem uma eliminação em um jogo que criamos espectativa, é normal (a cobrança). Não podemos abaixar a cabeça, porque vai ser pior, é trabalhar quieto para que os triunfos voltem e a gente possa melhorar", completou.

Com a eliminação, o Bahia se despede da Libertadores e encerra sua participação em competições internacionais na temporada