Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"MUITA TRISTEZA"

Everton Ribeiro admite culpa por pênalti e explica "jeito de bater"

Meia desperdiçou a cobrança decisiva do Tricolor que culminou na eliminação

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

25/02/2026 - 23:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia -

A eliminação do Bahia na segunda fase da Copa Libertadores deixou um clima de abatimento no elenco tricolor. Após o empate que levou a decisão para os pênaltis diante do O’Higgins, na Arena Fonte Nova, o capitão Everton Ribeiro destacou a tristeza do grupo e admitiu a culpa pelo pênalti decisivo perdido.

“É um momento de muita tristeza, está todo mundo cabisbaixo, pouca conversa. Às vezes faltam palavras para um jogo que a gente jogou bem, mas infelizmente não conseguimos matá-lo e foi para os pênaltis”, afirmou o jogador após o resultado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Everton também comentou a cobrança decisiva desperdiçada na disputa por penalidades e assumiu a responsabilidade pelo lance.

"Fui infeliz ali na cobrança, é o meu jeito de bater, não consegui deslocar o goleiro e ele foi bem, me atrapalhou bastante, mas agora é seguir em frente", disse.

Leia Também:

Willian José desabafa após queda do Bahia na Liberta: "Muito doloroso"
Bahia perde nos pênaltis e dá adeus à Libertadores
Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

"Jogar em time grande, camisa pesada, a cobrança sempre é grande. Quando vem uma eliminação em um jogo que criamos espectativa, é normal (a cobrança). Não podemos abaixar a cabeça, porque vai ser pior, é trabalhar quieto para que os triunfos voltem e a gente possa melhorar", completou.

Apesar da frustração, Rogério Ceni pregou resiliência para a sequência da temporada e pediu postura firme do elenco. “Não podemos abaixar a cabeça, porque vai ser pior. É trabalhar quieto para que os triunfos voltem e a gente possa melhorar”, completou.

Com a eliminação, o Bahia se despede da Libertadores e encerra sua participação em competições internacionais na temporada

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa Libertadores ecbahia Everton Ribeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x