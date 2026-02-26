Menu
SEM CHOQUE DE DATAS

Queda do Bahia na Libertadores define o Ba-Vi do Brasileirão; entenda

Eliminado na pré-Libertadores, Bahia tem clássico contra o Vitória mantido no Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/02/2026 - 8:22 h | Atualizada em 26/02/2026 - 11:39

Queda precoce evita choque de datas e confirma o Ba-Vi
Queda precoce evita choque de datas e confirma o Ba-Vi -

A eliminação na Copa Libertadores trouxe um impacto significativo ao calendário do Esporte Clube Bahia, mas manteve confirmada uma data que gerava dúvidas quanto a um possível adiamento. Trata-se do primeiro Ba-Vi do Brasileirão, previsto para o dia 11 de março, na Arena Fonte Nova.

O clássico, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, corria risco de adiamento devido à presença do Esquadrão na “Glória Eterna”. Em caso de classificação do Tricolor de Aço para a 3ª fase preliminar da Libertadores, haveria choque de datas entre os confrontos.

Se a equipe comandada por Rogério Ceni tivesse confirmado a classificação diante do O’Higgins, os duelos da fase seguinte estavam previstos para os dias 4 e 11 de março. Assim, o confronto decisivo coincidiria com a data do Ba-Vi do Brasileirão, expondo um conflito entre os calendários da Conmebol e da CBF.

No entanto, com a eliminação do Bahia para o O’Higgins, o primeiro Ba-Vi da Série A, válido pela 5ª rodada, está mantido para o dia 11 de março, uma quarta-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova.

Bahia deixou de faturar milhões após eliminação na Libertadores; saiba valor
Everton Ribeiro admite culpa por pênalti e explica "jeito de bater"
Vitória chega às semifinais do Baianão como o único time descansado

Maratona de clássicos?

O Ba-Vi do Campeonato Brasileiro pode não ser o único clássico na primeira semana de março. Caso o Bahia confirme o favoritismo diante da Juazeirense e o Vitória supere o Jacuipense nas semifinais do Campeonato Baiano, a decisão estadual poderá ter mais um Ba-Vi, previsto para 8 de março, um domingo, apenas três dias antes do duelo pelo Brasileirão.

O Esquadrão entra em campo contra a Juazeirense neste sábado, 28, às 17h, na Arena Fonte Nova. Já o Leão enfrenta o Jacuipense no domingo, 1, no mesmo horário, no Barradão. Assim como a final, as semifinais serão disputadas em partidas únicas, conforme o regulamento da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

